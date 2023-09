KTM proba o chasis de fibra de carbono en MotoGP

KTM probou recentemente un chasis de fibra de carbono en MotoGP, un movemento que podería sacudir a competición e marcar unha nova tendencia no campionato. Aínda que os chasis de fibra de carbono non son un concepto novo en MotoGP, non se utilizou un cadro completo feito deste material desde que Ducati o fixo coas súas motos de 2009, 2010 e 2011.

KTM é coñecida polo seu uso de chasis enreixado de aceiro, un deseño que formou parte do ADN da marca austríaca. A pesar das suxestións de que KTM debería cambiar a un cadro de aluminio como outros fabricantes, o equipo mantívose firme e continuou co seu chasis de enreixado de aceiro. Esta determinación deu os seus froitos, xa que KTM gañou a súa primeira carreira de MotoGP en 2020.

Non obstante, KTM está a explorar agora o uso dun chasis de fibra de carbono. Nas recentes probas, o 31 veces gañador de MotoGP, Dani Pedrosa, completou as dúas sesións de adestramentos nun cadro de fibra de carbono e quedou terceiro na xeral. Pedrosa eloxiou o novo chasis, dicindo que a sensación é diferente e que aínda están probando e recollendo información.

O obxectivo do chasis de fibra de carbono, como calquera outro chasis, é mellorar o xiro e o agarre. Esta foi unha área de debilidade para os pilotos de KTM nos últimos anos, e o equipo espera que o novo chasis proporcione as melloras necesarias. É difícil cuantificar a ganancia exacta de rendemento do chasis de fibra de carbono nesta etapa, pero o feito de que Pedrosa rematase a só 0.155 segundos do líder nos adestramentos é prometedor.

O desenvolvemento da tecnoloxía do chasis en MotoGP é cada vez máis importante, especialmente se a aerodinámica e outros dispositivos están restrinxidos nas futuras normativas. O seguinte paso de KTM co chasis de fibra de carbono determinarase despois dunha proba en Xerez, onde Jack Miller e Brad Binder terán a oportunidade de probalo.

Este movemento de KTM representa a vontade dos fabricantes europeos de innovar e explorar novas tecnoloxías, mentres que algúns rivais xaponeses como Honda e Yamaha loitan por adaptarse. Non sería de estrañar ver cadros de fibra de carbono nos garaxes de todos os fabricantes na próxima tempada de MotoGP.

Fontes: MotorSport