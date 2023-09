KPMG crea un grupo de IA e innovación dixital, nomea a Steve Chase como vicepresidente

By

KPMG LLP, a firma estadounidense de auditoría, impostos e asesoramento, anunciou a creación dun grupo de IA e innovación dixital, que estará dirixido por Steve Chase, o recentemente nomeado vicepresidente. Este movemento subliña o compromiso de KPMG de adoptar tecnoloxías emerxentes e fomentar a innovación dentro da empresa.

A creación do grupo de IA e Innovación Dixital chega nun momento no que a intelixencia artificial (IA) está configurada para perturbar varias industrias, incluídos os servizos profesionais. Non obstante, KPMG recoñece que a implementación responsable da IA ​​tamén pode presentar importantes oportunidades de crecemento.

"A IA afectará a KPMG e aos servizos profesionais, aos clientes de todas as industrias e á sociedade en xeral; non obstante, a IA responsable tamén presenta grandes oportunidades”, dixo o presidente e CEO de KPMG, Paul Knopp.

Steve Chase, no seu novo cargo, dirixirá os esforzos para investir e incubar novos servizos e solucións para os clientes, integrar tecnoloxías emerxentes nos servizos existentes, transformar as operacións internas e garantir que KPMG manteña un goberno líder e un uso responsable da IA.

Chase tamén supervisará o Centro de Excelencia de AI de KPMG, que abarcará os servizos ao cliente de AI de KPMG, o Laboratorio de Innovación en IA e os principios e políticas de uso responsable.

"Hoxe é un momento decisivo para KPMG, e estou honrado de asumir este novo papel", dixo Chase. "Temos un equipo de clase mundial que acelerará a innovación en KPMG, proporcionando un enfoque urxente e en toda a empresa sobre como transformamos KPMG a través da adopción sistémica de IA, datos e tecnoloxía emerxente".

Este anuncio segue a outros movementos significativos de KPMG para adoptar a IA. Estes inclúen o lanzamento de capacidades xerativas de IA a todos os empregados, que lles permiten traballar máis rápido e de xeito máis estratéxico, e alianzas ampliadas con Google e Microsoft.

Steve Chase dirixiu anteriormente a práctica de consultoría de KPMG durante a última década, e coa súa transición ao grupo de IA e innovación dixital, Atif Zaim converterase no próximo líder de consultoría para KPMG Advisory.

KPMG LLP é a firma estadounidense da organización global KPMG, que opera en 143 países e territorios en todo o mundo. KPMG é amplamente recoñecido polo seu compromiso co servizo comunitario, a inclusión e a diversidade, e a erradicación do analfabetismo infantil.

Fontes:

- KPMG LLP