Kerala ten como obxectivo a alfabetización dixital total

Kerala, o primeiro estado da India en acadar a alfabetización total, céntrase agora en acadar a alfabetización dixital total, di o ministro xeral de Educación V. Sivankutty. Na conmemoración a nivel estatal do Día Internacional da Alfabetización, Sivankutty destacou a importancia da alfabetización dixital nos avances tecnolóxicos actuais. Mencionou que o sector educativo mantivo con éxito os logros obtidos na cobertura da alfabetización, pero a alfabetización dixital converteuse en esencial para que os individuos prosperen no mundo moderno.

O estado levou a cabo varios proxectos a través da Autoridade da Misión de Alfabetización Estatal para mellorar a alfabetización dixital. A fase inicial do proxecto de alfabetización dixital total ten como obxectivo mellorar os estándares de alfabetización dos alumnos das castas programadas e das tribos programadas en oito distritos. Ao abordar a disparidade educativa e sociocultural das mulleres destas comunidades marxinadas, o proxecto espera empoderar ás persoas e superar a fenda dixital.

O director do Consello Estatal de Investigación e Formación Educativa (SCERT), Jayaprakash RK, presidiu a función, indicando o compromiso do goberno co fomento da alfabetización dixital. Outros oradores clave do evento incluíron o director do proxecto estatal de Samagra Shiksha Kerala, Supriya AR, o director de Kerala do Instituto Estatal de Tecnoloxía Educativa (SIET), B. Aburaj, o vicepresidente do Consello Estatal de Educación Abierta e Permanente (SCOLE) de Kerala, P. Pramod, e o vicepresidente do Estado. Director da Autoridade da Misión de Alfabetización AG Oleena.

Ao centrarse na alfabetización dixital, Kerala está a dar un paso máis cara á creación dunha sociedade inclusiva e empoderada. A través destas iniciativas, o Estado pretende dotar aos seus cidadáns das habilidades necesarias para aproveitar as oportunidades que ofrece a era dixital, promovendo aínda máis a educación e o desenvolvemento socioeconómico.

