Cheater condenado a pagar 500,000 dólares en danos por dereitos de autor e prohibido nos xogos de Bungie

Resumo: un xuíz ordenou a un tramposo en serie do xogo Destiny 2 que pague 500,000 dólares en danos por dereitos de autor e que se lle prohiba permanentemente comprar, xogar ou transmitir xogos de Bungie. A sentenza de consentimento, acordada por ambas as partes, considerou que o uso do acusado de software de trampas no xogo violaba a lei federal de dereitos de autor. O xuíz tamén impuxo danos adicionais pola creación de novas contas por parte do acusado para evitar as prohibicións e por cada inicio de sesión non autorizado, o que resultou nun total de polo menos 2,000 dólares por inicio de sesión. Ademais das sancións económicas, prohíbese ao acusado posuír software de trampas asociado ao xogo, mercar ou vender contas e emblemas de Bungie e utilizar URL e sitios web asociados. O auto do xuíz tamén obriga ao acusado a pechar calquera rede social, compartición de vídeos ou contas de mensaxería dixital dedicadas a promover ou discutir as súas actividades de fraude.

Nunha sentenza importante que pode ter repercusións para os tramposos do xogo, un xuíz deu a razón a Bungie, o desenvolvedor do xogo Destiny 2, nunha demanda contra un tramposo en serie. O acusado, Luca Leone, eludira varias prohibicións de contas e mesmo ameazara aos empregados de Bungie. O xuíz, Richard Jones, considerou que o uso de software de trampas por parte de Leone constituía unha infracción dos dereitos de autor de Destiny 2.

A decisión do xuíz centrouse na "superposición gráfica" do software de trampas e no seu uso de "código inxectado", que se considerou que creaban un traballo derivado non autorizado que violaba a lei federal de dereitos de autor. A sentenza ascendeu a 500,000 dólares en danos e 150,000 dólares asignados por cada unha das dúas obras infrinxidas.

Os intentos de Leone de eludir as prohibicións e participar en xogos non autorizados contribuíron aínda máis aos danos impostos. Ao crear novas contas e tentar optar por non participar no acordo de licenza do xogo como menor de idade, Leone violou os dereitos de autor de Bungie con cada inicio de sesión posterior. A orde do xuíz estipulaba danos adicionais de 2,000 dólares por cada un dos "polo menos 100" destes inicios de sesión.

A sentenza non só impón sancións económicas importantes, senón que tamén inclúe unha prohibición permanente para que Leone acceda a ningún xogo de Bungie. Esta prohibición esténdese a comprar, descargar, xogar, transmitir e interactuar cos xogos de Bungie. Leone tamén ten prohibido posuír ou promocionar software de trampas asociado co xogo, así como comprar ou vender contas e emblemas de Bungie. Ademais, Leone debe deixar de usar URL e sitios web relacionados coas súas actividades comerciais ilícitas.

Para garantir o cumprimento da sentenza, Leone está obrigado a desactivar, eliminar ou pechar calquera rede social, compartición de vídeos ou contas de mensaxería dixital baixo o seu control que se dediquen a promover ou discutir as súas actividades de trampas.

Esta sentenza serve como advertencia para os tramposos na comunidade de xogos e destaca as consecuencias legais que poden derivar da infracción dos dereitos de autor e do mal uso do software de trampas.

Definicións:

– Software de trampas: programas ou scripts utilizados para obter unha vantaxe inxusta nun videoxogo, que moitas veces infrinxen as condicións de servizo do xogo.

– Infracción dos dereitos de autor: o uso non autorizado de material protexido por dereitos de autor, como software de xogos, sen o permiso do propietario dos dereitos de autor.

Fontes:

– Artigo fonte escrito por Kyle Orland para Ars Technica