O iPhone 15 pode afrontar retos co goberno chinés e a falta de actualizacións materiais, di JP Morgan

A empresa de investimento JP Morgan revisou a súa opinión sobre a próxima gama de iPhone 15 de Apple, afirmando que non hai melloras significativas para atraer aos compradores. A empresa elevou inicialmente o prezo obxectivo de Apple a 235 dólares en agosto, pero agora abandonou a súa opinión alcista e reduciu o prezo obxectivo a 230 dólares. JP Morgan cre que o ciclo de volume do iPhone 15 estará impulsado principalmente por substitucións e actualizacións da base de usuarios existente, en lugar de por calquera actualización material.

Segundo JP Morgan, é probable que o consumidor medio só note un cambio na carcasa actualizada, e espérase que o iPhone 15 teña unha carcasa de titanio para os modelos Pro en lugar de aceiro inoxidable. A firma suxire que Apple pode implementar un aumento de prezos en todos os niveis para manter unha combinación de produtos máis rica. JP Morgan cre que o aumento dos prezos en todos os iPhones, e non só nos modelos Pro, evitará unha brecha cada vez maior nos prezos e animará aos consumidores a escoller dispositivos de gama alta.

JP Morgan tamén recoñece que a recente prohibición dos iPhones entre os empregados do goberno chinés e o lanzamento do Mate 60 Pro de Huawei poden supor retos para a cota de mercado de Apple en China. Non obstante, a empresa non espera que estas restricións afecten significativamente as perspectivas de volume, xa que as restricións anteriores non cambiaron o comportamento de compra dos consumidores. Non obstante, JP Morgan suxire que as restricións dificultarán que Apple siga gañando cota de mercado en China.

JP Morgan atribúe a súa decisión de baixar o prezo obxectivo ás baixas expectativas de volume do iPhone e a múltiples ventos en contra. A firma sinala que hai menos emoción dos investidores antes do lanzamento do iPhone 15 en comparación con anos anteriores debido ás limitacións de gasto dos consumidores e a un panorama máis competitivo. Aínda que a maioría dos analistas prevén aumentos de prezos só para os modelos Pro, JP Morgan espera que os prezos aumenten en todos os iPhones.

