Detido a un youtuber xaponés por violar os dereitos de autor e publicar spoilers

Un tribunal xaponés impuxo recentemente un severo castigo a un YouTuber por violar as leis de copyright e compartir spoilers. Este creador de contido en liña é potencialmente un dos primeiros individuos en todo o mundo que se enfronta a consecuencias legais por publicar clips de xogo.

Na maioría dos casos, a lei de dereitos de autor adoita facerse cumprir con máis indulxencia polas plataformas contra os creadores de contido que utilizan material con licenza. Ás veces, individuos como Adin Ross e Colleen Ballinger son incluso acusados ​​de explotar a lei de dereitos de autor para protexer a súa imaxe pública. Non obstante, as detencións e as penas de prisión son feitos moi pouco habituais, por iso é polo que o caso dun YouTuber xaponés que foi multado con 1 millón de yenes e condenado a dous anos de cárcere por violar os dereitos de autor recibiu moita atención.

Shinobu Yoshida, o YouTuber en cuestión, foi declarado culpable de cargar un vídeo de xogos Steins;Gate: My Darling's Embrace. Esta é a primeira vez que alguén é condenado por infracción de dereitos de autor por compartir imaxes do xogo. O proceso de Yoshida foi liderado pola Content Overseas Distribution Agency (CODA), unha organización centrada principalmente na protección dos dereitos de autor.

A detención de Yoshida tivo lugar o 24 de maio deste ano tras a carga de imaxes do xogo, incluíndo o final do xogo. Nos documentos xudiciais, o propio Yoshida admitiu incumprir a lei conscientemente. Como resultado, foi multado co equivalente a 6,785 dólares (USD) e condenado a dous anos de prisión, que será suspendido durante cinco anos.

Esta sanción é significativamente máis severa en comparación coas medidas habituais de desmonetización ou eliminación de vídeos empregadas polas plataformas de contido. Esta resposta estrita de CODA revela a súa firme postura sobre a protección dos dereitos de autor. Segundo un comunicado de prensa traducido, un representante de CODA declarou: "Aínda que sabía que estaba infrinxindo os dereitos de autor, continuou publicando para obter beneficios económicos".

Yoshida tamén foi declarado culpable de compartir clips sen editar do popular anime Spy X Family e monetizar con eles. Este caso forma parte dunha represión máis ampla contra o "contido rápido", un xénero popular en Xapón. O comunicado de prensa de CODA suxire que prácticas similares poden prevalecer noutros lugares e que extraer e publicar só as escenas finais dun xogo ou condensar toda a historia nun vídeo curto é visto como problemático.

