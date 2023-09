Qualcomm fornecerá módems Snapdragon 5G para os futuros lanzamentos de teléfonos intelixentes de Apple

O provedor de chips móbiles Qualcomm chegou a un acordo co xigante tecnolóxico Apple para fornecer Snapdragon 5G Modem RF Systems para os lanzamentos de teléfonos intelixentes entre 2024 e 2026. Esta asociación prodúcese nun momento no que Apple afronta desafíos en China e ten como obxectivo fortalecer a súa cadea de subministración noutras rexións. . Aínda que Qualcomm non revelou o valor do acordo, os expertos especulan que valerá miles de millóns de dólares.

Este novo acordo baséase nun acordo anterior asinado entre Qualcomm e Apple en 2019, que resolveu unha batalla legal entre as dúas compañías. Segundo Reuters, o acordo de subministración dese acordo concluirá este ano. Isto significa que os próximos iPhones que anunciará Apple serán os últimos que se lanzarán baixo o acordo anterior.

A colaboración entre Qualcomm e Apple é significativa na industria de chips xa que Qualcomm é un provedor líder de chips para móbiles, mentres que Apple ten unha presenza importante no mercado de teléfonos intelixentes. Os analistas de UBS estiman que Qualcomm gañou aproximadamente 7.26 millóns de dólares ao subministrar chips a Apple en 2022.

Ao garantir a subministración de Snapdragon 5G Modem RF Systems de Qualcomm, Apple pretende incorporar tecnoloxía 5G de vangarda aos seus futuros modelos de teléfonos intelixentes. Os sistemas Snapdragon 5G Modem RF ofrecen funcións e rendemento avanzados, o que permite a Apple ofrecer unha conectividade mellorada e velocidades de datos máis rápidas aos seus usuarios.

En xeral, esta asociación fortalece a posición de Qualcomm como un actor clave na industria de chips móbiles e garante o acceso de Apple á tecnoloxía de chip avanzada para os seus próximos lanzamentos de teléfonos intelixentes.

