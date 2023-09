O Banco Central de Israel considera emitir Shekel dixital

O banco central de Israel, o Banco de Israel, está a explorar a posibilidade de emitir un shekel dixital para mellorar os sistemas de pago do país. Aínda que aínda non se tomou a decisión de lanzar un shekel dixital, o banco central segue comprometido a impulsar a fronteira das moedas dixitais.

O banco central comezou a investigar e prepararse para a posible emisión dun shekel dixital en novembro de 2021, como medio para crear un sistema de pago máis eficiente. Israel considerou inicialmente emitir unha moeda dixital do banco central (CBDC) a finais de 2017, e o recente enfoque nun shekel dixital está en liña coas tendencias globais das economías avanzadas.

O gobernador do Banco de Israel, Amir Yaron, afirmou que a decisión de emitir un shekel dixital aínda está aberta, como ocorre na maioría das economías avanzadas. Non obstante, o banco central dedícase a manterse á fronte da exploración de CBDC e apoiar os esforzos para modernizar os sistemas de pago e o sistema financeiro no seu conxunto.

O banco central de Israel xa colaborou co seu homólogo en Hong Kong e co Banco de Pagos Internacionais no proxecto Sela. Este proxecto demostrou a viabilidade dun CBDC de venda polo miúdo, que combina accesibilidade, competencia e ciberseguridade sólida, preservando as vantaxes do diñeiro físico.

Un shekel dixital podería mellorar a competencia no sistema financeiro de Israel, que actualmente está dominado por algúns grandes bancos e institucións. O vicegobernador Andrew Abir fixo fincapé na necesidade dunha igualdade de condicións que permita aos novos participantes ofrecer produtos financeiros. O recente aumento dos tipos de interese puxo de manifesto as limitacións dos bancos existentes á hora de trasladar os aumentos dos tipos aos saldos dos clientes, o que provocou a insatisfacción pública.

O Banco de Israel recoñece a rápida dixitalización da economía e ve os posibles beneficios dun shekel dixital. Se se implementa, o banco central pretende priorizar a privacidade nas transaccións dixitais, garantindo polo menos o mesmo nivel de privacidade que os métodos de pago dixitais existentes.

Aínda que a decisión sobre un shekel dixital aínda está por finalizar, o Banco de Israel está a explorar activamente as posibilidades e a manterse á fronte da investigación e desenvolvemento de CBDC.

