O Banco Central de Israel considera emitir Shekel dixital para modernizar os sistemas de pago

O banco central de Israel, o Banco de Israel, avanza cos plans para introducir un shekel dixital para mellorar os sistemas de pago do país. Aínda que o banco aínda non tomou unha decisión final sobre se lanzar un shekel dixital, segue comprometido a manterse á fronte da exploración da moeda dixital e apoiar os esforzos para avanzar nos sistemas de pago e o sistema financeiro no seu conxunto.

O Banco de Israel leva a cabo investigación e preparación para a posible emisión dun shekel dixital desde novembro de 2021. A necesidade dun sistema de pago máis eficiente impulsou esta iniciativa, xa que o banco recoñeceu os posibles beneficios dunha moeda dixital do banco central (CBDC). ) xa en 2017.

O gobernador do Banco de Israel, Amir Yaron, fixo fincapé na importancia de manterse ao día coa dixitalización da economía e pechar a brecha con outras economías avanzadas. Tamén fixo fincapé en que se Israel introduza un shekel dixital, priorizaría o mantemento de niveis de privacidade comparables ou potencialmente superiores aos ofrecidos polos métodos de pago dixital existentes.

O vicegobernador Andrew Abir destacou o potencial dun shekel dixital para introducir máis competencia no sistema financeiro de Israel, que actualmente está dominado por algúns grandes bancos e institucións. Ao proporcionar unhas condicións de xogo equitativas, un CBDC podería permitir que os novos participantes no mercado ofrezan produtos e servizos financeiros.

O proxecto Sela do Banco de Israel, realizado en colaboración coa Autoridade Monetaria de Hong Kong e o Banco de Pagos Internacionais, demostrou a viabilidade dunha CBDC minorista. Este proxecto céntrase en combinar medidas de accesibilidade, competencia e ciberseguridade mantendo as vantaxes do diñeiro físico.

A consideración do banco central dun shekel dixital responde á demanda pública dun sistema financeiro máis xusto. A subida recente dos tipos de interese puxo de manifesto a necesidade de aumentar a competencia, xa que os bancos comerciais non repercutiron totalmente os aumentos dos tipos nos saldos dos seus clientes, o que provocou unha reacción pública.

En conclusión, aínda que o Banco de Israel aínda non tomou unha decisión firme sobre a emisión dun shekel dixital, está a perseguir activamente a exploración e o desenvolvemento dunha moeda dixital para modernizar os sistemas de pago e promover un panorama financeiro máis competitivo no país.

