A importancia de asegurar a súa cadea de subministración dixital

A ciberseguridade é unha prioridade para as organizacións no panorama dixital actual. As pequenas e medianas empresas gastaron máis de 280 millóns de libras en ciberseguridade en 2022, destacando a súa importancia nas operacións comerciais modernas. Aínda que as organizacións invisten moito en protexer as súas API, a infraestrutura na nube e o hardware, moitas veces pasan por alto as vulnerabilidades asociadas á súa cadea de subministración dixital.

Un ataque á cadea de subministración ocorre cando os atacantes se infiltran nun provedor ou provedor de confianza de terceiros que proporciona produtos, compoñentes ou servizos á organización de destino. Noutras palabras, a túa organización só é tan segura como o elo máis débil da túa cadea de subministración dixital. Moitos sitios web dependen de elementos de terceiros e de código aberto, que poden introducir vulnerabilidades no seu código. Identificar a orixe destes compoñentes e avaliar a súa seguridade pode ser unha tarefa difícil.

Para mitigar os riscos asociados á súa cadea de subministración dixital, é importante avaliar as prácticas de seguridade dos enxeñeiros e empresas que crean os compoñentes de software que importa. Busca indicadores do seu compromiso coa seguridade do software, como actualizacións periódicas e unha ampla cobertura de código. Ademais, teña en conta o historial das empresas que confían no software que crean, xa que é máis probable que prioricen as actualizacións oportunas.

Aínda que garantir a cadea de subministración de software é crucial, é esencial atopar un equilibrio entre a ciberseguridade e a produtividade do proxecto. A adopción de novas ferramentas e enfoques, como a seguridade como código e DevSecOps, pode resolver problemas de seguridade antes no proceso de desenvolvemento e mellorar a produtividade. Varios provedores, incluídos Google e Snyk, ofrecen ferramentas que admiten conceptos de seguridade modernos.

Os ataques á cadea de subministración poden ter consecuencias importantes, como demostrou o ataque de SolarWinds en 2020. Os atacantes inxectaron código malicioso no sistema de software de SolarWinds, comprometendo non só a empresa senón tamén os seus 30,000 clientes. As organizacións non deben confiar cegamente na súa cadea de subministración dixital e deben realizar a debida dilixencia para minimizar as ameazas de seguridade.

Asegurar a súa cadea de subministración dixital é un aspecto vital da ciberseguridade integral. Ao identificar vulnerabilidades, avaliar as prácticas de seguridade dos provedores e adoptar ferramentas e enfoques de seguridade modernos, as organizacións poden mellorar as súas defensas contra os ataques da cadea de subministración.

