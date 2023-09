Apple presenta o iPhone 15: características, prezos e data de lanzamento

Apple presentou recentemente a súa tan esperada gama de iPhone 15 durante un evento especial no Steve Jobs Theatre de Cupertino, California. Os novos modelos de iPhone 15 están previstos para o lanzamento en Aotearoa (Nova Zelanda) o 22 de setembro, con prezos que comezan en NZ$ 1649 para o modelo estándar, NZ$ 2099 para o Pro e 2499 $ para o Pro Max.

Durante o evento, Apple tamén revelou os últimos modelos de Apple Watch, que presentan unha nova función de control de xestos. Con esta función, os usuarios poden realizar varias funcións tocando o dedo polgar e o índice xuntos.

Curiosamente, a gama iPhone 15 lanzouse cos mesmos prezos base que a gama anterior iPhone 14 nos EE. Non obstante, en Nova Zelanda, o iPhone 15 base ten un prezo de 50 dólares neozelandeses máis alto que o iPhone 14. O prezo de lanzamento do iPhone 15 Pro é de 100 dólares neozelandeses máis que o iPhone 14 Pro e os novos modelos Plus e Pro Max experimentaron un aumento do prezo de lanzamento. de NZ$ 300 en comparación cos modelos do ano pasado.

Unha característica notable da gama iPhone 15 é a introdución de portos USB-C para cargar. Este movemento prodúcese despois de que a Unión Europea aprobou unha lexislación que obriga a todos os dispositivos pequenos, incluídos os teléfonos intelixentes, a utilizar a carga USB-C para 2024. Con este cambio, o mesmo cable que carga os iPhone tamén pode cargar a maioría dos teléfonos Android modernos e outros dispositivos. Ademais, permite a carga inversa, o que significa que os usuarios poden recargar accesorios como a súa funda AirPods directamente desde o seu iPhone.

En canto ás cores, os modelos iPhone 15 estándar e Plus estarán dispoñibles en rosa, amarelo, azul, verde e negro. Os modelos iPhone 15 Pro e Pro Max ofrecen opcións de titanio negro, branco, azul e natural. Non obstante, a diferenza dalgúns teléfonos Android comparables, os modelos estándar de iPhone 15 non teñen unha pantalla sempre activa nin unha pantalla de 120 Hz.

Os modelos de iPhone 15 Pro veñen cunha carcasa de titanio lixeira e robusta, que substitúe o aceiro inoxidable utilizado nos modelos anteriores. Ademais, o interruptor de silencio do lado do teléfono foi substituído por un botón de acción programable.

En xeral, a gama iPhone 15 ofrece novas funcións, prezos máis elevados para algúns modelos e a comodidade da carga USB-C. Coas súas impresionantes especificacións e deseños actualizados, estes novos iPhones seguramente atraerán a atención dos entusiastas de Apple e dos amantes da tecnoloxía.

Fontes:

- Apple - YouTube