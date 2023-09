Que esperar dos iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max de Apple

By

Os próximos iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max de Apple están configurados para manter as mesmas opcións de capacidade de almacenamento que os seus predecesores, os modelos iPhone 14 Pro. Segundo a firma de investigación taiwanesa TrendForce, tanto o iPhone 15 Pro como o iPhone 15 Pro Max estarán dispoñibles en variantes de almacenamento de 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB.

Ademais, a firma de investigación suxire que os modelos de iPhone 15 Pro virán cunha capacidade RAM maior de 8 GB, en comparación cos 6 GB dos modelos de iPhone 14 Pro. Este aumento da memoria RAM pode mellorar o rendemento, especialmente cando se trata de multitarefa. Por outra banda, espérase que os modelos de gama baixa iPhone 15 e iPhone 15 Plus teñan 6 GB de RAM.

TrendForce prevé que o iPhone 15 Pro comezará a partir de 999 dólares, o mesmo que o prezo inicial do iPhone 14 Pro. Non obstante, prevén que o iPhone 15 Pro Max terá un prezo inicial de 1,199 dólares, o que supón un aumento de 100 dólares respecto do seu predecesor, o iPhone 14 Pro Max.

Outras funcións rumoreadas para a serie iPhone 15 inclúen un porto USB-C e a illa dinámica, con actualizacións adicionais esperadas para os modelos Pro, como un marco de titanio, botón de acción personalizable, chip A17 Bionic, compatibilidade con Wi-Fi 6E e un lente periscopio capaz de zoom óptico de ata 6x no iPhone 15 Pro Max.

Apple presentará oficialmente a serie iPhone 15 durante un evento programado para o martes 12 de setembro ás 10:XNUMX horas, hora do Pacífico. O evento transmitirase en directo en YouTube, no sitio web de Apple e na aplicación Apple Events para Apple TV.

Fontes: TrendForce

Definicións: RAM – Memoria de acceso aleatorio

Porto USB-C: un estándar de conectividade universal para carga e transferencia de datos

Dynamic Island: unha tecnoloxía que permite a visualización de botóns virtuais personalizables na pantalla dun iPhone

Marco de titanio: un compoñente estrutural do deseño do teléfono feito de titanio, coñecido pola súa durabilidade

Chip A17 Bionic: un sistema propietario nun chip deseñado por Apple para mellorar o rendemento e a eficiencia energética

Wi-Fi 6E: a última versión do estándar Wi-Fi, que ofrece velocidades máis rápidas e maior capacidade

Lente periscopio: un tipo de teleobjetivo que usa un prisma para conseguir un maior zoom óptico sen aumentar o grosor do teléfono