Pode o iPhone 15 Pro Max vencer ao Samsung Galaxy S23 Ultra no rendemento da cámara?

O Samsung Galaxy S23 Ultra foi amplamente considerado como un dos mellores teléfonos con cámara do mercado. Non obstante, se rumorea que o próximo iPhone 15 Pro Max apunta ao primeiro lugar, cunha característica clave que podería marcar a diferenza.

Cando se trata do rendemento da cámara, as capacidades de zoom xogan un papel crucial. O impresionante zoom óptico de 23x do Galaxy S10 Ultra o distingue dos seus competidores, incluíndo o iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, que só ofrecen unha cámara de telefoto 3x. Incluso o Galaxy S22 Ultra máis antigo superou ao iPhone 14 Pro nunha comparación. Claramente, o rango de zoom adicional fai unha diferenza notable na calidade da imaxe.

Os rumores suxiren que o iPhone 15 Pro Max podería adoptar unha cámara de periscopio de 10x para competir coas capacidades de zoom do Galaxy S23 Ultra. Combinada cun sensor máis grande, esta actualización ten o potencial de ofrecer imaxes aínda mellores. Non obstante, hai rumores contradictorios que suxiren que o rango óptico do iPhone 15 Pro Max podería superar 6 veces. Non obstante, moitos teñen a esperanza de que Apple realmente opte polo zoom óptico 10x máis amplo.

Ademais da fotografía, a adición dunha cámara de telefoto periscopio 10x tamén beneficiaría a gravación de vídeo. Permitiría aos usuarios achegarse aos suxeitos sen moverse fisicamente, ademais de permitir os efectos de recorte e panorámica durante a posterior edición mediante software de edición de vídeo. Ademais, espérase que a serie iPhone 15 Pro teña o poderoso chip A17 Bionic, que podería admitir a gravación de vídeo 8K. Isto proporcionaría aos usuarios aínda máis flexibilidade na edición posterior e na saída de vídeos de alta resolución sen perda significativa de detalles.

Non obstante, a gravación de vídeos 8K require unha cantidade considerable de espazo de almacenamento. Para acomodar isto, rumores de que Apple ofrecerá unha opción de almacenamento de 2 TB para a serie iPhone 15 Pro, a maior capacidade de almacenamento xamais vista nun iPhone. A maior resolución dos vídeos de 8K precisa de tamaños de ficheiro máis grandes, de aí a necesidade dunha actualización de almacenamento tan importante.

Non obstante, todas estas funcións e actualizacións teñen un custo. Espérase que a liña do iPhone 15 Pro teña un prezo máis alto en comparación co seu predecesor, con rumores que suxiren un aumento de 100 dólares como mínimo e posiblemente ata un premio de 200 dólares. Non obstante, moitos entusiastas e profesionais agardan ansiosamente o rendemento da cámara do iPhone 15 Pro Max, esperando que unha cámara de telefoto 10x rivalice co Samsung Galaxy S23 Ultra.

