O tan esperado evento de Apple de 2023 está a poucos días e as especulacións sobre o iPhone 15 Pro Max están no seu máximo histórico. Desde o seu prezo e as súas capacidades de cámara ata o seu deseño e chip, hai moitas funcións interesantes que esperar. Establecido para ser presentado o 12 de setembro de 2023, aquí tes un resumo do que ten na tenda o iPhone 15 Pro Max.

Comezando polo deseño, os rumores suxiren que o iPhone 15 Pro Max contará con biseles máis finos, que medirán só 1.5 mm de espesor. Ademais, rumorea que abandonará o seu cadro de aceiro inoxidable en favor dun chasis de titanio máis lixeiro, cun peso de 221 g. As versións Pro tamén poden ter bordos curvos e un porto de carga tipo USB-C.

En canto á pantalla, espérase que o iPhone 15 Pro Max conte cunha pantalla Super Retina XDR de 6.7 polgadas cunha muesca Dynamic Island, que ofrece unha experiencia visualmente abraiante para os usuarios.

A cámara está preparada para recibir unha actualización significativa, con rumores que suxiren unha lente gran angular de 48 MP, unha lente ultra gran angular de 12 MP e un teleobjetivo periscopio de 12 MP con zoom variable 5x ou 6x. Ademais, o iPhone 15 Pro Max pode incluír novos sensores producidos por Sony para mellorar a fotografía con pouca luz, incluíndo un sensor de 1/1.14 polgadas. Na parte frontal, espérase unha cámara TrueDepth de 12 MP para mellorar as capacidades de selfies e Face ID.

O chipset A15 Bionic alimentará o iPhone 17 Pro Max, que se di que é unha actualización do seu predecesor. Espérase que este chipset, construído nun proceso de 3 nm, ofreza un rendemento impresionante, cunha puntuación dun só núcleo de 3019 e unha puntuación de varios núcleos de 7860 en Geekbench 6. O dispositivo tamén pode incluír 8 GB de RAM e unha batería máis grande que o iPhone 14 Pro Max, que funciona co último iOS 17.

Aínda que as filtracións suxiren que o iPhone 15 Pro Max será máis caro que o seu predecesor, cun prezo inicial de 1299 dólares, é importante ter en conta que se trata de detalles especulativos. Apple tamén pode introducir novas opcións de cor para resaltar o marco de titanio, que poden incluír gris prata, negro espacial, cor titán e azul escuro.

Como sempre, o mellor é esperar á presentación oficial no evento de Apple para obter os detalles precisos sobre o iPhone 15 Pro Max. Marca o teu calendario para o 12 de setembro de 2023 e estade atentos para obter máis información.

