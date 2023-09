Presentamos o iPhone 15 Pro Max: o teléfono intelixente máis potente de Apple ata agora

By

O iPhone 15 Pro Max é o último teléfono intelixente insignia de Apple e conta coa cámara máis potente que se viu nun iPhone. Lanzado xunto co iPhone 15, iPhone 15 Plus e iPhone 15 Pro, o Pro Max conta cunha pantalla de 6.7 polgadas e inclúe todas as novas funcións que se atopan nos seus irmáns, como un botón de acción personalizable e un porto USB-C.

O que distingue o iPhone 15 Pro Max é a súa innovadora lente con zoom periscopio, que proporciona un zoom óptico de 5x, o que o converte nun forte competidor fronte a outros teléfonos con cámara de primeira liña. Co recorte de 2x de Apple desde o sensor de 48MP, os usuarios poden conseguir un zoom óptico de 10x. O iPhone 15 Pro Max anunciouse durante o evento de setembro de Apple e está dispoñible para reserva antes do seu lanzamento o 22 de setembro.

Unha característica notable do iPhone 15 Pro Max é o seu porto USB-C, que substitúe o conector Lightning de Apple. Este porto ofrece velocidades USB 3 para a descarga máis rápida de ficheiros de vídeo e moito máis. Tamén está equipado co novo chip A17 Pro de Apple, que mellora o seu rendemento xeral.

Aínda que o Pro Max comparte un tamaño similar ao do seu predecesor, posúe unha construción de titanio, bordos redondeados e un botón de acción personalizable, segundo revela iOS 17. Estas melloras contribúen ao seu deseño elegante e á súa interface amigable.

Aínda non tivemos experiencia práctica co iPhone 15 Pro Max, pero en función das súas impresionantes especificacións, está a ser unha actualización notable. Coas súas características avanzadas de cámara e un potente rendemento, espérase que compita favorablemente no mercado dos teléfonos intelixentes e sexa considerado un dos mellores iPhones ata a data.

A medida que pasemos máis tempo co novo teléfono insignia de Apple, ofreceremos unha revisión completa que detalla os seus puntos fortes e débiles. Estade atentos ao noso veredicto final sobre o iPhone 15 Pro Max.

