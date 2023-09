Os próximos iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max: opcións de almacenamento e prezos revelados

By

Segundo filtracións recentes, espérase que os próximos iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max manteñan a opción de almacenamento de 128 GB para a variante base. Isto contradí os informes anteriores que especulaban con que Apple podería ofrecer 256 GB de almacenamento para compensar o aumento do prezo. Parece que Apple decidiu manter a mesma capacidade de almacenamento que o iPhone 14 Pro Max do ano pasado.

Non obstante, a pesar de manter a mesma capacidade de almacenamento, o iPhone 15 Pro Max aínda terá un aumento de prezo. O iPhone 15 Pro terá un prezo de 999 dólares, sen cambios respecto ao seu predecesor, mentres que o iPhone 15 Pro Max comezará en 1,199 dólares, un aumento de 100 dólares respecto ao modelo do ano pasado.

Ademais, xa se rumoreaba que os modelos de iPhone 15 Pro ofrecerían unha capacidade de almacenamento máxima de 2 TB. Non obstante, o novo informe suxire que o almacenamento máximo para estes modelos estará limitado a 1 TB. Esta é unha lixeira decepción para aqueles que esperan opcións de almacenamento ampliadas.

En canto ás opcións de cor, os modelos de iPhone 15 Pro substituirán as cores douradas e moradas existentes por tons grises e azuis escuros. Apple adoita escoller cores que complementan o deseño xeral do teléfono intelixente, e espérase que as novas cores vaian ben coa construción de titanio dos dispositivos.

En canto a outras funcións, se rumorea que o iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max veñen equipados co novo SoC A17 Bionic. Espérase que este chipset mellore as capacidades de xogos e tamén pode incluír un novo módem 5G de Qualcomm para mellorar a conectividade. Ademais, é probable que o departamento de cámara vexa melloras, con lentes actualizadas para a cámara de telefoto para mellorar o zoom óptico e producir retratos máis ricos.

En xeral, os próximos iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max están a ser dispositivos impresionantes con opcións de almacenamento e prezos notables. Os fans de Apple poden esperar a presentación oficial destes novos iPhones no evento Apple Wonderlust o 12 de setembro.

Fontes:

- 9to5 Mac

– Investigación TrendForce