O novo iPhone 15 que se presentará: que esperar

Apple está preparada para revelar os seus últimos teléfonos intelixentes insignia no seu evento de lanzamento chamado "Wanderlust". O xigante tecnolóxico presentará os novos iPhone 15 e iPhone 15 Pro, actualizando os modelos de iPhone 14 do ano pasado. O evento chega nun momento crucial para Apple, coa demanda global de novos teléfonos intelixentes no seu nivel máis baixo nunha década. O fabricante de iPhone será o anfitrión do evento no Steve Jobs Theatre de Apple Park en California. A conferencia será transmitida en directo en YouTube.

Espérase que o iPhone 15 se lance o venres 22 de setembro, con pedidos anticipados a partir do 15 de setembro. É probable que Apple lance dous modelos do iPhone 15 Pro: un modelo de tamaño normal cunha pantalla de 6.1 polgadas e outro máis grande. iPhone 15 Pro Max cunha pantalla de 6.7 polgadas. Tamén se prevén o iPhone 15 e o iPhone 15 Plus, teléfonos intelixentes un pouco menos potentes.

Espérase que o novo iPhone 15 conte cun microchip actualizado, o A17 Bionic, que proporcionará un procesador máis eficiente e mellorará a duración da batería. Os modelos Pro estarán construídos cun marco de titanio para dispositivos máis lixeiros e duradeiros. Se rumorea que todos os modelos de iPhone 15 teñen unha pantalla adaptativa cunha cámara perforada na parte superior do teléfono, eliminando o deseño "notch".

Espérase que as actualizacións da cámara sexan un punto focal do lanzamento do iPhone 15. Os modelos de nivel de entrada contarán cunha cámara ancha máis potente, mentres que os modelos Pro poden incluír unha lente de cámara "periscopio" para mellorar as capacidades de zoom. Ademais, o botón de silencio do lado do teléfono pódese substituír por un botón de "acción" programable.

O novo iPhone 15 tamén utilizará un cable de carga USB-C, tal e como establece unha lei da UE para estandarizar os cargadores e loitar contra o lixo electrónico. O cable novo pode inutilizar os cables máis antigos para cargar. Tamén se prevé o lanzamento do Apple Watch Series 9, xunto con posibles actualizacións dos auriculares Apple Watch Ultra e AirPod.

Aínda non se publicou ningunha información de prezos para o iPhone 15.

Fontes: Bloomberg, Nikkei, Apple