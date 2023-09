Apple presenta o iPhone 15, o Apple Watch Series 9 e os AirPods Pro 2 con carga USB-C

Apple acaba de anunciar a súa moi esperada nova liña de produtos para 2023, incluíndo o iPhone 15, o Apple Watch Series 9 e os AirPods Pro 2 con carga USB-C. O iPhone 15 inclúe un cambio a USB-C e un zoom de cámara estendido para o seu modelo Pro. A compañía espera que estas novas ofertas atraigan aos clientes a actualizar e reverter a recente caída no prezo das súas accións.

As versións regulares e de tamaño grande do iPhone 15 conservan os elementos de deseño dos modelos anteriores, incluíndo os laterais de aluminio e as partes traseiras e frontales de vidro. Non obstante, agora presentan novos bordos contorneados e un recorte de "illa dinámica" máis pequeno na parte superior da pantalla. O sistema de cámara dual mellorouse significativamente, cun sensor principal de 48 megapíxeles e un zoom óptico de 2x.

Os novos modelos tamén teñen pantallas que son dúas veces máis brillantes, o que permite unha mellor lexibilidade ao aire libre. Outra característica destacable é a introdución do porto USB-C, que permite a carga e compatibilidade con diversos dispositivos. Os teléfonos están equipados co chip A16 e estarán dispoñibles nas tendas o 22 de setembro, a partir de 799 £ (799 dólares) para o iPhone 15 e 899 £ (899 dólares) para o iPhone 15 Plus.

Os modelos de gama alta de iPhone 15 Pro e 15 Pro Max reciben a maioría das actualizacións este ano, incluíndo biseles máis pequenos, vidro traseiro esmerilado e laterais de titanio para unha maior durabilidade e un peso máis lixeiro. O interruptor de silencio foi substituído por un botón de acción que pode realizar varias funcións. Estes modelos tamén contan co chip A17 Pro para mellorar o rendemento, portos USB-C máis rápidos e mellores cámaras. O iPhone 15 Pro Max, en particular, vén cunha cámara de telefoto de 12 MP que ofrece un zoom óptico de 5x, similar aos teléfonos Samsung e Google.

Apple tamén presentou o Apple Watch Series 9 e o Ultra 2. A Series 9 mantén o deseño familiar ao tempo que ofrece un novo chip S9 para un procesamento máis rápido e unha pantalla máis brillante. O Ultra 2, pola súa banda, presenta unha pantalla de 3,000 nits aínda máis brillante e unha carcasa feita de titanio reciclado nun 95 %. Ambos os modelos estarán dispoñibles a partir de £ 399 ($ ​​399) para o Apple Watch Series 9 e £ 799 ($ ​​799) para o Watch Ultra Series 2.

En xeral, a última liña de produtos de Apple mostra melloras no rendemento, o deseño e a sustentabilidade. Estas novas ofertas chegarán ás tendas o 22 de setembro e Apple espera que reaviven o interese dos clientes e impulsen a súa posición no mercado.

