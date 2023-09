Apple revela as clasificacións de duración da batería para a liña do iPhone 15

Apple presentou recentemente as clasificacións oficiais de duración da batería para a súa última liña de iPhone 15. En canto ao deseño, os modelos iPhone 15 e iPhone 15 Pro aseméllanse moito ao iPhone 14, con lados planos. Non obstante, hai algunhas diferenzas notables, como os bordos máis redondeados e o uso de cadros de titanio para os novos modelos Pro, que dan como resultado unha lixeira redución do grosor.

A pesar destes cambios de deseño, as especificacións de duración da batería dos modelos de iPhone 15 seguen á altura das dos seus predecesores. Para a reprodución de vídeo, o iPhone 15 Pro Max pode durar ata 29 horas, mentres que o iPhone 15 Pro ofrece ata 23 horas. O iPhone 15 Plus ofrece ata 26 horas de reprodución de vídeo e o modelo estándar de iPhone 15 ofrece ata 20 horas.

En canto á reprodución de audio, o iPhone 15 Pro Max e o iPhone 15 Pro poden durar ata 95 e 75 horas, respectivamente. O iPhone 15 Plus e o iPhone 15 ofrecen ata 100 horas e 80 horas de reprodución de audio.

Paga a pena notar que estas clasificacións de duración da batería son consistentes coas da liña do iPhone 14. Apple non fixo melloras significativas neste aspecto para a serie iPhone 15.

Aínda que algúns usuarios esperaban unha mellor duración da batería, é importante ter en conta que a duración da batería está influenciada por varios factores, como o brillo da pantalla e o uso de aplicacións que consumen moito enerxía. Ademais, a elección de manter unhas clasificacións de duración da batería similares puido ser unha decisión deliberada de Apple para priorizar outras funcións ou avances tecnolóxicos para os modelos de iPhone 15.

En xeral, as especificacións da batería do iPhone 15 están en liña coas da xeración anterior, proporcionando aos usuarios un rendemento fiable da batería. Non obstante, está por ver como funcionarán estes dispositivos en escenarios do mundo real.

