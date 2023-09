Thunderbolt 5: o futuro da conectividade de alta velocidade

By

O Thunderbolt 5, anunciado recentemente, revolucionou o mundo da transferencia de datos e da entrega de enerxía. Cun ancho de banda impresionante de 120 Gbps, Thunderbolt 5 supón un importante salto adiante en comparación co seu predecesor, Thunderbolt 4, que só ofrecía 40 Gbps. Isto significa unha conectividade máis rápida e sen problemas para os usuarios.

Unha das principais características de Thunderbolt 5 é a súa capacidade de proporcionar 80 Gbps nunha configuración estándar, utilizando dous dos seus catro carrís PCIe. Isto duplica a velocidade de Thunderbolt 4 e garante un proceso de transferencia de datos máis eficiente. Non obstante, cando se require maior ancho de banda, como para as pantallas de alta resolución, Thunderbolt 5 pode asignar ata 40 Gbps en tres dos seus catro carrís, o que resulta nunha transmisión total de 120 Gbps.

O maior ancho de banda de Thunderbolt 5 abre un mundo de posibilidades para configuracións multipantalla. Os usuarios agora poden gozar do privilexio de conectar tres pantallas 4K a 144 Hz ao mesmo tempo, executar varias pantallas de 8K ou incluso alimentar un único monitor cunha sorprendente frecuencia de actualización de ata 540 Hz. Isto, sen dúbida, mellorará a experiencia visual dos xogadores, creadores de contido e profesionais que traballan con imaxes de alta calidade.

Ademais, Thunderbolt 5 destaca pola súa impresionante capacidade de entrega de enerxía. Ofrecendo ata 240 W de potencia de carga, Thunderbolt 5 permite aos dispositivos obter máis enerxía a través dun único cable USB-C. Isto significa que incluso os dispositivos que consumen enerxía, como os portátiles para xogos, agora poden depender só de USB-C para cargar, eliminando a necesidade de cargadores propietarios.

É importante ter en conta que Thunderbolt 4 seguirá existindo xunto con Thunderbolt 5. Aínda que Thunderbolt 5 atenderá aos usuarios implicados na creación de contido, xogos e sistemas de estacións de traballo, Thunderbolt 4 permanecerá dispoñible para aqueles que non necesiten o mesmo nivel de ancho de banda.

Para obter as capacidades de Thunderbolt 5, os usuarios necesitarán un chip discreto chamado Barlow Ridge, xa que non está integrado nos procesadores de 14ª xeración de Intel. Intel planea lanzar as primeiras máquinas equipadas con Thunderbolt 5 en 2024, prometendo un futuro emocionante para a conectividade de alta velocidade.

