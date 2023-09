As accións de Intel Corp. aumentan, encamiñadas á racha diaria de ganancias máis longa en máis de 18 anos

Intel Corp., o fabricante de chips, está experimentando a súa racha máis longa de ganancias diarias en máis de 18 anos, co aumento das súas accións por décima sesión consecutiva. Se as accións rematan a sesión en territorio positivo, isto marcaría o repunte máis longo de Intel desde maio de 2005. Durante este período, as accións da compañía subiron case un 19%, co que o seu avance no ano pasado ata o 47%, superando a subida do Índice de Semicondutores da Bolsa de Valores de Filadelfia, que se sitúa no 42%.

Un dos factores que contribuíron ao repunte de Intel son as recentes declaracións do seu conselleiro delegado, Pat Gelsinger, quen afirmou que a compañía está en camiño de cumprir as súas previsións para o terceiro trimestre. Ademais, as tensións entre Estados Unidos e China tamén xogaron un papel. Mentres China planea ampliar a prohibición do uso de iPhones nalgunhas axencias gobernamentais, as empresas estadounidenses enfróntanse a unha maior presión, beneficiando a Intel. Os analistas suxiren que posuír a maior semifabrica de EE. UU. podería facerse cada vez máis valiosa, posicionando a Intel como o "percibido 'semi-gañador nacional' se a guerra comercial entre Estados Unidos e China se intensifica".

A pesar do desempeño positivo, as accións de Intel seguen desfavorecidas en Wall Street. Só algo máis do 20% dos analistas teñen unha valoración alcista das accións, e a súa valoración de consenso é a máis baixa entre os compoñentes do índice de semicondutores.

En xeral, hai optimismo en torno á ruptura de Intel, e os analistas cuestionan canto tempo só os xestores poden seguir subponderando ou evitando INTC. A medida que a compañía continúa a súa racha positiva, os investimentos estarán atentos aos novos desenvolvementos.

Fontes:

- Bloomberg Businessweek