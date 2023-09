É Starfield realmente o RPG "importante" que di ser?

By

O moi esperado RPG de ciencia ficción de Bethesda, Starfield, finalmente foi lanzado. Coa súa ambiciosa escala e alcance, pretende ser un dos xogos de rol máis importantes xamais feitos. Non obstante, despois de pasar un tempo co xogo, queda claro que aínda que ten os seus puntos fortes, non alcanza a verdadeira transcendencia.

Starfield, a primeira IP orixinal de Bethesda en 25 anos, estivo en desenvolvemento durante máis dunha década. As expectativas e apostas para o partido non podían ser maiores. Tamén é crucial para Microsoft, que adquiriu a empresa matriz de Bethesda, ZeniMax Media, en 2010, conseguir exclusivas para a súa consola Xbox.

O xogo promete aos xogadores "liberdade inigualable" para explorar, pero esa liberdade adoita estar cualificada. Aínda que Starfield permite aos xogadores mirar as estrelas, non sempre parece un xogo feito de cousas estrelas en si. Ás veces semella máis unha conferencia dun astrónomo erudito que unha experiencia verdadeiramente inmersiva e impresionante.

Starfield foi comparado con outros xogos de Bethesda, sobre todo Skyrim, co seu amplo mundo e o seu xogo que permite aos xogadores. Aínda que mellora en versións anteriores nalgunhas áreas clave, como menos erros e mellor combate, aínda non é unha experiencia transcendente. A escala colosal do xogo funciona en contra da sensación de asombro e descubrimento que intenta crear.

A pesar dos seus defectos, Starfield segue sendo un bo xogo. Ofrece unha campaña convincente, sólidas mecánicas de disparo e gráficos mellorados. Non obstante, non está á altura do bombo de ser un RPG "importante". Só o tempo dirá se pode alcanzar ese estado mediante actualizacións e contidos posteriores ao lanzamento.

Ao final, Starfield é un RPG ambicioso que non chega a ser verdadeiramente innovador. Aínda que ten os seus puntos fortes e melloras con respecto aos xogos anteriores de Bethesda, non alcanza o nivel de importancia que afirma ter. Queda por ver se finalmente pode alcanzar ese status.