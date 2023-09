As rodas de luxo dos actores indios: unha ollada ás súas coleccións Porsche

By

Desde o brillo e o glamour da industria cinematográfica ata o atractivo dos coches de luxo, os actores indios teñen unha afección aos vehículos de gama alta. Aínda que moitos optan por marcas como Mercedes-Benz e BMW, algúns dan un paso máis e fanse orgullosos propietarios de coches deportivos Porsche. Vexamos máis de cerca algúns actores indios que se entregaron á súa relación amorosa con Porsche.

Sunny Deol, avalando o éxito da súa última película, Gadar 2, engadiu un Porsche 911 GT3 Touring á súa colección a principios deste ano. Este modelo de 2023, que custa uns 3 millóns de rupias, presentouse con orgullo xunto ao seu veterano pai actor, Dharmendra. É evidente a admiración de Sunny Deol pola marca Porsche, xa que tamén posúe o 911 de dúas xeracións anteriores.

Ram Kapoor, coñecido pola súa colección ecléctica, que inclúe coches e bicicletas exóticas, adquiriu un Porsche 911 azul en 2021. Este 911 en particular pertence á xeración 992 e está equipado cun potente motor Boxer de seis cilindros bi-turbo de 3.0 litros.

Bobby Deol, un dos primeiros propietarios dun Porsche na industria cinematográfica india, posúe un Porsche 2013 Carrera 911S de 4. Esta versión da emblemática serie 911 dispón dun motor de seis en liña turboalimentado de 3.8 litros, que ofrece 400 CV de potencia e 440 Nm de par.

Farhan Akhtar, unha personalidade polivalente coñecida polos seus diversos papeis en pantalla e fóra da pantalla, posúe con orgullo un Porsche Cayman GTS 2015 de cor violeta claro. Esta variante do Cayman está propulsada por un motor de gasolina seis en liña turboalimentado de 3.4 litros, que produce 340 CV de potencia e 380 Nm de par.

Madhuri Dixit, o epítome da graza e da beleza, foi vista recentemente co seu marido no aeroporto de Bombai nun Porsche 911 Turbo S branco, confirmando a súa propiedade deste impresionante coche deportivo. Esta variante particular da iteración 992 está propulsada por un motor de seis planos bi-turbo de 3.8 litros, que xera unha sorprendente potencia de 645 CV e 800 Nm de par.

Dulquer Salmaan, un popular actor do sur da India e ávido entusiasta dos automóbiles, enorgullece de posuír non só un, senón dous coches deportivos Porsche. O seu primeiro é un Porsche 911 GT3 azul, mentres que o segundo é un Panamera Turbo azul. O GT3 está equipado cun motor bóxer de seis cilindros de aspiración natural de 4.0 litros, mentres que o Panamera Turbo conta cun motor V4.0 de gasolina de 8 litros.

Mamta Mohandas rompe o molde das actrices que optan polos coches deportivos ao converterse en propietaria dun Porsche 911 Carrera S de cor amarela brillante. Esta beleza vén cun motor de gasolina de seis cilindros bi-turbo de 3.0 litros que ofrece 450 CV de potencia e 530 Nm. de par.

Fahadh Faasil, outro popular actor malayalam e entusiasta da automoción, destaca pola súa elección única dun Porsche 911 Carrera S Python Green. Impulsado por un motor de seis cilindros bi-turbo de 3.0 litros, este Porsche produce 448 CV de potencia e 530 Nm de par.

Estes actores indios mostran con orgullo o seu amor polas rodas de luxo a través das súas preciadas coleccións Porsche. Mentres seguen deslumbrando na pantalla grande, os seus paseos de gama alta engaden un toque extra de glamour ás súas xa glamurosas vidas.

Definicións:

– Porsche: fabricante de automóbiles alemán especializado en automóbiles deportivos de altas prestacións.

– Porsche 911 GT3 Touring: unha variante do Porsche 911 coñecida polas súas capacidades de alto rendemento.

– Coche deportivo: un coche pequeno, baixo para o chan e de altas prestacións, pensado para a velocidade e as curvas.

– Porsche 911: un modelo insignia da marca Porsche, coñecido polo seu icónico deseño e rendemento.

– Porsche Cayman: un deportivo coupé de dúas portas fabricado por Porsche.

– Porsche Panamera: un sedán de luxo de catro portas producido por Porsche.

– Porsche 911 Carrera 4S: unha variante de alto rendemento da serie Porsche 911.

– Porsche 911 Turbo S: a variante de primeira liña da serie Porsche 911, coñecida polo seu poderoso rendemento.

– PD: Abreviatura de “Pferdestärke”, unha unidade de medida de potencia utilizada en Europa, equivalente a cabalos de forza.

– Nm: abreviatura de Newton meter, unha unidade de medida de par.

– Transmisión automática de dobre embrague: un tipo de transmisión que proporciona un cambio de marchas rápido e fluido.

– Motor de seis cilindros: un tipo de configuración de motor de combustión interna con seis cilindros dispostos nunha disposición plana (horizontalmente oposta).

– Motor V8: unha configuración de motor de combustión interna de oito cilindros en forma de V, coñecida pola súa potencia e rendemento.

