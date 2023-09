EU eloxia a inclusión da India de DPI no cumio do G20 e anuncia o repositorio global de DPI

By

A inclusión da infraestrutura pública dixital (DPI) na Declaración de Delhi do G20 foi aplaudida polas partes interesadas, e o goberno dos Estados Unidos eloxiou os esforzos da India neste sentido. A Declaración de Delhi, adoptada o 10 de setembro de 2023, céntrase en cuestións globais clave como o cambio climático e a guerra en Ucraína, pero tamén destaca a importancia de adoptar DPI para salvar a fenda dixital e promover o desenvolvemento.

DPI refírese a un conxunto de tecnoloxías dixitais que facilitan sistemas de identificación dixital, redes dixitais de pago e outras ferramentas similares. O DPI da India inclúe iniciativas como Aadhaar, United Payments Interface (UPI) e Open Network for Digital Commerce (ONDC). O establecemento dun repositorio global de DPI é un punto clave da Declaración de Delhi, co obxectivo de albergar solucións DPI de diferentes países para facilitar a súa detección e adopción.

O repositorio virtual, actualmente en desenvolvemento, estará aloxado na páxina web DPI.Global. Busca abordar a lagoa de coñecemento que rodea o deseño e implantación de DPI a escala poboacional. Os países participantes poden optar por mostrar información sobre as súas solucións de DPI, axudando a outros a desenvolver as súas.

Abhishek Singh, CEO da National e-Governance Division (NeGD) e Digital India Corporation, confirmou que a India está impulsando a creación do repositorio global de DPI. A plataforma non só contará con solucións dos membros do G20, senón tamén de países máis aló. Singh mencionou que moitos países manifestaron o seu interese en replicar estas solucións e en breve faranse máis anuncios sobre a súa participación.

A One Future Alliance (OFA), formada por membros do G20, tamén acordou un marco para o desenvolvemento, implantación e goberno de DPI. O OFA ten como obxectivo proporcionar creación de capacidades, financiamento, asistencia técnica e cooperación global na implementación de DPI nos países de renda media-baixa.

Os expertos da industria e os líderes das iniciativas de DPI da India eloxiaron a inclusión de DPI na Declaración de Delhi. T Koshy, CEO de ONDC, destacou como o DPI da India demostrou a colaboración entre o goberno e as entidades privadas para crear un mercado saudable e aberto. Pramod Varma, antigo arquitecto xefe de Aadhaar, fixo fincapé na utilidade dun repositorio global de DPI que os países poden aproveitar para activos de código aberto. RS Sharma, antigo conselleiro delegado da Autoridade Nacional de Saúde (NHA), saudou o liderado de DPI da India e a súa capacidade para resolver diversos problemas a través dun enfoque ecosistémico.

O establecemento dun repositorio global de DPI e a inclusión de DPI na Declaración de Delhi do G20 mostra o compromiso da India coa inclusión dixital e a colaboración internacional para o avance das tecnoloxías dixitais.

Fontes:

- Control de diñeiro