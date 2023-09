IBM e Parle Products colaboran para acelerar a transformación dixital mediante a nube e a IA

By

IBM e Parle Products anunciaron unha colaboración ampliada para impulsar a transformación dixital na industria de alimentos e bebidas. Como parte desta colaboración, Parle Products, un dos principais fabricantes de galletas e repostería da India, aproveitará as tecnoloxías de nube e intelixencia artificial (IA) de IBM para mellorar as súas operacións, desenvolvemento de produtos e experiencia do cliente.

Co uso da computación en nube, Parle Products pretende axilizar a xestión da súa cadea de subministración, optimizar os procesos de produción e mellorar a eficiencia operativa xeral. Ao aproveitar as tecnoloxías da intelixencia artificial, a empresa pode obter información valiosa da análise de datos, o que permite unha mellor toma de decisións e un desenvolvemento mellorado de produtos.

Esta colaboración tamén se centrará en mellorar a experiencia do cliente de Parle Products aproveitando chatbots e asistentes virtuais alimentados por intelixencia artificial. Estas tecnoloxías permitirán a Parle Products ofrecer recomendacións personalizadas, responder ás consultas dos clientes en tempo real e ofrecer unha experiencia ao cliente perfecta e atractiva.

Ademais, a asociación impulsará a innovación na industria de alimentos e bebidas explorando tecnoloxías avanzadas como a cadea de bloques e a Internet das cousas (IoT). Estas tecnoloxías teñen o potencial de mellorar a trazabilidade, garantir a seguridade dos produtos e permitir unha xestión máis eficiente da cadea de subministración.

En xeral, esta colaboración entre IBM e Parle Products exemplifica o poder da transformación dixital para revolucionar a industria de alimentos e bebidas. Ao aproveitar as capacidades da computación na nube e da intelixencia artificial, Parle Products pode acadar a excelencia operativa, impulsar a innovación e ofrecer experiencias superiores aos clientes.

Fontes:

– IBM: https://www.ibm.com/in-en

– Produtos Parle: http://www.parleproducts.com/