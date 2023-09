Sony WF-1000XM5 vs. Bose QuietComfort Earbuds II: cal é a mellor opción?

Tiven o pracer de probar varias xeracións de auriculares sen fíos premium dos xigantes da industria Sony e Bose, e debo dicir que é un bo momento para ser fan destes dispositivos. Despois de meses vivindo co Sony WF-1000XM5, estou preparado para compartir o meu veredicto sobre se poden destronar o Bose como os meus auriculares con cancelación de ruído.

En termos de calidade de son, o Sony WF-1000XM5 é notablemente impresionante. Ofrecen detalles e claridade incribles, o que os converte no par de auriculares sen fíos premium máis perspicaces que atopei. Non obstante, os Bose QuietComfort Earbuds II aínda merecen o seu status de cinco estrelas. Proporcionan un son musical e entretido con moitos detalles, especialmente no baixo. Aínda que os Sony destacan en calidade de son, non me apresuraria a substituír o meu Bose se xa os posuía.

Onde brilla a Sony WF-1000XM5 é na calidade das chamadas. A súa "estrutura de redución de ruído" permite unha transmisión de voz máis clara, mesmo en ambientes ventosos. En comparación, o Bose queda lixeiramente curto neste aspecto.

Unha diferenza interesante entre os dous auriculares é o seu enfoque para a cancelación de ruído. Os Bose teñen un impacto máis forte co seu algoritmo de cancelación de ruído, creando un ambiente case silencioso. Por outra banda, Sony optou por un efecto máis sutil, cancelando frecuencias lixeiramente diferentes e ofrecendo unha sensación diferente de cancelación activa de ruído. Aínda que ambos son efectivos, o Bose pode atraer máis ás persoas que prefiren unha experiencia de cancelación de ruído máis forte.

A conectividade Bluetooth multipunto é unha característica que distingue a Sony WF-1000XM5. A diferenza dos Bose, estes auriculares permiten cambiar entre dispositivos sen problemas sen ter que navegar polos menús de Bluetooth. Esta comodidade é especialmente valiosa en escenarios nos que os usuarios consomen diferentes tipos de contido de diversas fontes.

O Sony WF-1000XM5 ofrece controis táctiles sensibles, pero a opción de controlar o volume tocando os auriculares repetidamente pode ser un pouco engorroso. En cambio, a capacidade de desprazar os dedos cara arriba e abaixo pola superficie exterior dos auriculares Bose para controlar o volume é máis preferida.

A comodidade é un factor crucial na elección dos auriculares, e foi unha das principais razóns polas que cambiei anteriormente do Sony XM4 ao Bose. Aínda que o novo deseño elegante da Sony WF-1000XM5 é atractivo e ofrece unha comodidade mellorada, aínda teño reservas sobre as puntas dos oídos. Creo que o axuste dos Sony é menos seguro, especialmente a punta da orella dereita. A opción de punta de oído máis grande de Sony aínda non me parece adecuada.

En definitiva, escoller entre o Sony WF-1000XM5 e os Bose QuietComfort Earbuds II é unha decisión difícil. Ambos destacan en calidade de son, con Sony líder en calidade de chamadas e Bose que ofrece unha experiencia de cancelación de ruído máis forte. Os auriculares de Sony ofrecen Bluetooth multipunto, mentres que os Bose ofrecen un axuste máis cómodo. Considera as túas prioridades en canto a son, confort e funcións adicionais para determinar que par se adapta ás túas preferencias.

