O teléfono intelixente Mate 60 Pro de Huawei mostra as capacidades tecnolóxicas domésticas de China

Huawei Technologies Co. deu un paso importante para mostrar o progreso de China no desenvolvemento das súas capacidades tecnolóxicas nacionais co seu último modelo de teléfono intelixente, o Mate 60 Pro. Este teléfono intelixente presenta unha gran proporción de compoñentes de fabricación chinesa, ademais do seu procesador Kirin de deseño e fabricación chinés.

A análise de desmontaxe realizada por TechInsights para Bloomberg revela que Huawei obtivo varios compoñentes de empresas chinesas. O Mate 60 Pro inclúe un módulo frontal de radiofrecuencia de Beijing OnMicro Electronics Co., un módem de comunicacións por satélite de Hwa Create Co. e un transceptor de RF de Guangzhou Runxin Information Technology Co. A memoria de SK Hynix Inc. é a única compoñente estranxeiro identificado ata o momento.

A dependencia dos provedores nacionais de compoñentes tecnolóxicos é un logro impresionante para Huawei, tendo en conta os retos aos que se enfrontou despois de ser cortada do mercado de chips avanzados e fabricación de chips polas sancións estadounidenses en 2020. A compañía xa confiara anteriormente en provedores estadounidenses para chips de comunicacións esenciais. e tivo que buscar medios alternativos para producir os seus procesadores e chips sen fíos.

A pesar destas adversidades, Huawei conseguiu crear un teléfono intelixente con compoñentes de fabricación predominantemente chinesa, demostrando a súa capacidade para superar o embargo tecnolóxico. As velocidades sen fíos do Mate 60 Pro están á altura dos dispositivos 5G e o dispositivo non presenta ningún esgotamento de batería inusual.

Non obstante, quedan dúbidas sobre o volume de produción e o custo destes compoñentes. Huawei debe competir con xogadores establecidos como Apple e Samsung, cuxos teléfonos intelixentes utilizan chips que están polo menos dúas xeracións por diante da última oferta de Huawei. Non obstante, o lanzamento do Mate 60 Pro sen especificacións detalladas foi celebrado polos medios estatais como evidencia de que os esforzos dos Estados Unidos para restrinxir o acceso de China a tecnoloxías avanzadas fracasaron.

O éxito do Mate 60 Pro podería ter implicacións significativas para Huawei e o mercado chinés de teléfonos intelixentes. Os analistas estiman que se Huawei vende 5 millóns de unidades, podería canibalizar o 38% das vendas de iPhone en China. Non obstante, as limitacións de subministración e os baixos rendementos de produción aumentan a incerteza sobre a capacidade de Huawei para satisfacer a demanda.

Mentres Huawei segue avanzando coas súas capacidades tecnolóxicas domésticas, aínda está por ver como responderá os EE. O representante Michael McCaul deu a entender que os provedores de Huawei, como Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), puideron violar as sancións dos Estados Unidos. O resultado destes desenvolvementos podería ter implicacións de gran alcance tanto para Huawei como para a industria tecnolóxica global.

Fontes: Bloomberg News, TechInsights