Huawei lanzou en segredo tres novos teléfonos intelixentes nas últimas dúas semanas, todos eles con soporte 5G. Fontes chinesas suxiren que este movemento marca o inicio dos esforzos renovados de Huawei para capturar unha maior parte do mercado global de teléfonos intelixentes.

Os expertos citados por IT Home afirmaron que Huawei planea fortalecer a súa posición no mercado doméstico en China ao tempo que expande a súa presenza no exterior. Non obstante, actualmente non hai un calendario específico dispoñible para esta estratexia.

Debido á guerra comercial en curso entre China e os Estados Unidos, Huawei enfrontouse a severas restricións para acceder ás tecnoloxías estadounidenses durante máis de cinco anos. A pesar diso, o Mate 60, o Mate 60 Pro e o Mate 60 Pro+ foron equipados con capacidades 5G e contan co chipset Kirin 9000S, que utiliza un proceso de tecnoloxía de 7 nm.

En resposta ás preguntas sobre o chipset, Huawei non proporcionou un comentario oficial. Non obstante, os informes locais indican que o chip está totalmente feito en China, o que suscita preguntas sobre como as empresas chinesas adquiriron a experiencia necesaria para procesos tecnolóxicos tan complexos nun curto período de tempo.

Huawei aumentou recentemente a súa previsión de produción anual de 30 millóns a 38 millóns de unidades. Deles, 20 millóns xa foron enviados, e espérase que o Mate 60 Pro achegue 6 millóns de unidades adicionais, o que supón un terzo dos pedidos restantes.

Houbo especulacións de que a serie Mate 60 pode non ser lanzada fóra de China, pero Huawei non fixo unha declaración oficial ao respecto. Isto deixa aberta a posibilidade dun lanzamento global no futuro.

No pasado, Huawei tiña unha cota de mercado do 42% no mercado de teléfonos intelixentes chinés, pero desde entón baixou a menos do 10%. Mentres tanto, a súa cota de mercado global diminuíu seis veces desde mediados de 2019, situándose actualmente no 3%.

Definicións:

Chipset Kirin 9000S: un conxunto de chips desenvolvido por Huawei, que incorpora tecnoloxía avanzada para mellorar o rendemento.

5G: a quinta xeración de tecnoloxía sen fíos, que ofrece velocidades de internet máis rápidas e admite unha ampla gama de aplicacións.

Mercado de teléfonos intelixentes: a industria que engloba a produción e venda de teléfonos móbiles capaces de realizar varias funcións, como chamadas, mensaxes e navegación por Internet.