Huawei presenta o Mate X5: un teléfono intelixente plegable con funcións actualizadas

Huawei continúa coa súa serie de lanzamentos de teléfonos intelixentes sorprendentes coa introdución do Mate X5. Este dispositivo serve como sucesor directo do Mate X3 e trae varias melloras notables á mesa.

O Mate X5 presenta a mesma pantalla principal LTPO OLED de 7.85 polgadas e unha pantalla de tapa OLED LTPO de 6.4 polgadas que o seu predecesor. Ambas as pantallas están protexidas por Kunlun Glass. O dispositivo está dispoñible nunha nova cor Phantom Purple, ademais das opcións Feather White, Feather Black, Feather Gold e Green Mountain da liña Mate X3.

En canto ás capacidades da cámara, o Mate X5 mantén a mesma configuración que o seu predecesor. Ten unha cámara principal de 50 MP cunha apertura f/1.8, unha cámara ultraancha de 13 MP f/2.2 e un módulo periscopio de 12 MP f/3.4 con zoom óptico de 5x.

Baixo o capó, o Mate X5 ofrece ata 16 GB de RAM e 1 TB de almacenamento. Aínda que non se publicou a información oficial do chipset, os informes de China suxiren que pode incluír o SoC Kirin 9000s, que se atopa na serie Mate 60 recentemente lanzada. Espéculase que este chipset é un chip capaz de 5G construído na tecnoloxía de proceso de 7 nm de SMIC.

Unha das características máis destacadas do Mate X5 é o seu novo deseño de antena. A antena Lingxi de Huawei emprega un algoritmo de intelixencia artificial para seleccionar a rede óptima para mellorar a conectividade. As antenas do dispositivo tamén utilizan tecnoloxía de sintonización de modo dual, o que garante unha mellor calidade do sinal.

O Mate X5 está equipado cunha batería máis grande de 5,060 mAh e admite carga por cable de 66 W, carga sen fíos de 50 W e carga sen fíos inversa de 7.5 W. Funciona en HarmonyOS 4 e introduce controis de xestos do aire, que permiten aos usuarios navegar por vídeos, páxinas web e imaxes sen tocar a pantalla principal. Ademais, o Mate X5 é impermeable IPX8 e admite a mensaxería satelital BeiDou bidireccional en China.

As vendas anticipadas para o Huawei Mate X5 están dispoñibles actualmente a través de VMall, e as vendas abertas espérase que comecen o 15 de setembro.

