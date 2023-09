Huawei Mate X5: un novo teléfono plegable con características impresionantes

Huawei lanzou en silencio o seu último buque insignia, o Huawei Mate X5, en China. Aínda que a compañía non revelou os detalles do procesador do teléfono, conta cunha pantalla interior OLED LTPO de 7.85 polgadas e unha pantalla exterior OLED LTPO de 6.4 polgadas. O Mate X5 vén en cinco opcións de cores diferentes e está dispoñible en dúas variantes de almacenamento. Os detalles do prezo do teléfono aínda están por anunciar.

O Huawei Mate X5 é o sucesor do Huawei Mate X3, que foi lanzado en China a principios deste ano. Con un SoC Snapdragon 8+ Gen 1 de oito núcleos, o Mate X3 recibiu críticas positivas. O recentemente presentado Mate X5 ofrécese en opcións de cor Feather Sand White, Feather Sand Black, Feather Sand Gold, Aoyama Dai (verde) e Phantom Purple. Tamén inclúe dúas opcións de almacenamento: 12 GB + 512 GB e 16 GB + 512 GB. Ademais, hai dúas opcións de almacenamento dispoñibles exclusivamente para a Edición Coleccionista: 16 GB + 512 GB e 16 GB + 1 TB.

O Huawei Mate X5 presenta un panel interior OLED LTPO de 7.85 polgadas cunha resolución de 2496 x 2224 píxeles. Ten unha frecuencia de mostraxe táctil de 240 Hz e unha relación de aspecto de 8:7.1. A pantalla da portada é un panel OLED LTPO de 6.4 polgadas cunha resolución de 2504 x 1080 píxeles, unha frecuencia de mostraxe táctil de ata 300 Hz e unha relación de aspecto de 20.9:9. O teléfono está equipado con ata 16 GB de RAM e 1 TB de almacenamento incorporado.

En canto ás capacidades da cámara, o Mate X5 conta cunha configuración de cámara traseira tripla. Inclúe un potente sensor principal de 50 megapíxeles, un sensor de 13 megapíxeles cunha lente ultra gran angular e un sensor de 12 megapíxeles cun teleobjetivo periscopio que admite a estabilización óptica de imaxe (OIS). Na parte frontal, hai unha cámara de 8 megapíxeles para facer selfies.

O Mate X5 funciona cunha batería de 5,060 mAh con soporte de carga rápida con cable de 66 W e sen fíos de 50 W, o que garante un uso duradeiro. Funciona con Harmony OS 4.0, o último sistema operativo de Huawei. O teléfono ofrece varias opcións de conectividade como Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, GPS, NFC e USB Type-C. Tamén ten clasificación IPX8 para resistencia ás salpicaduras.

Con un peso de 245 gramos, o Mate X5 mide 156.9 mm x 72.4 mm x 11.08 mm cando está dobrado e 156.9 mm x 141.5 mm x 5.3 mm cando está desdobrado.

En conclusión, o Huawei Mate X5 é unha impresionante incorporación ao mercado de teléfonos plegables. Coa súa impresionante pantalla, a súa potente configuración de cámara e as súas capacidades de carga rápida, seguro que atraerá aos entusiastas da tecnoloxía. O teléfono continúa a tradición de Huawei de ofrecer dispositivos de primeira liña que superan os límites da tecnoloxía dos teléfonos intelixentes.

Fonte: [fonte]