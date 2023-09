Huawei Mate 60 Pro+: unha visión xeral do modelo superior da familia Mate 60

By

O Huawei Mate 60 Pro+ é a última incorporación á serie Mate 60 de Huawei, despois dos lanzamentos do Mate 60 e do Mate 60 Pro. Este modelo de primeira liña baséase nas funcións do modelo Pro normal e lévaas ao seguinte nivel.

Comezando polo chipset, Huawei non revelou as especificacións exactas, pero crese que está alimentado polo chipset Kirin 7s de 9000 nm producido en China. O Mate 60 Pro+ inclúe 16 GB de RAM (antes 12 GB no modelo Pro) e ofrece opcións de almacenamento de 512 GB ou 1 TB, ampliables mediante o formato de tarxeta NM propietario de Huawei.

A pantalla do Mate 60 Pro+ é un panel OLED LTPO de 6.82 polgadas, similar ao modelo Pro, pero cunha resolución máis alta de 1,260 x 2,720 píxeles. É un panel de 10 bits cunha frecuencia de actualización que varía de 1 Hz a 120 Hz e presenta mostraxe táctil de 300 Hz. O brillo está controlado por unha atenuación PWM de alta frecuencia de 1,440 Hz.

En termos de durabilidade, o Mate 60 Pro+ ten unha clasificación IP68 para a resistencia á auga e ao po e pode soportar estar mergullado en auga ata 6 metros (20 pés) durante media hora. Tamén conta con vidro Kunlun de segunda xeración para protección contra arañazos e danos.

O Mate 60 Pro+ presenta un deseño de tres orificios na pantalla, cun orificio para a cámara selfie de 13 MP e dous orificios para o sistema 3D Time of Flight (ToF). Na parte traseira, conta cunha configuración de cámara impresionante. O módulo principal alberga un sensor de 48 MP cunha lente habilitada para OIS, mentres que o módulo periscopio dispón dun sensor de 48 MP e unha lente de 90 mm f/3.0 con OIS. A cámara ultra ancha actualizouse a un sensor de 40 MP.

A capacidade da batería permanece sen cambios respecto do modelo Pro, cunha batería de 5,000 mAh que admite a carga rápida a velocidades de 88 W con cable e 50 W sen fíos. Tamén ofrece carga sen fíos inversa de 20 W para cargar outros dispositivos. As opcións de conectividade inclúen Wi-Fi 6 (ax), Bluetooth 5.2 con códecs LDAC e L2HC, NFC e un blaster IR.

Unha característica única do Mate 60 Pro+ é a súa capacidade para facer chamadas de voz a través da rede de satélite Tiantong, ademais de enviar mensaxes de texto bidireccionais a través da rede BeiDou. Non se revelaron os detalles exactos da subscrición deste servizo.

Espérase que o Huawei Mate 60 Pro+ comece a enviarse o 9 de outubro, sen anunciar o prezo. Non obstante, os clientes poden reservar un lugar en liña colocando un depósito de 1,000 CNY (uns 135 dólares). As opcións de cor para o Mate 60 Pro+ inclúen o negro e o crema, con opcións de almacenamento de 512 GB e 1 TB dispoñibles.

Definicións:

– Kirin 9000s: un chipset de 7 nm fabricado por Huawei.

– LTPO: Óxido policristalino de baixa temperatura, unha tecnoloxía usada en pantallas OLED para mellorar a eficiencia energética.

– IP68: un estándar internacional de resistencia á auga e ao po.

– OIS: Estabilización óptica de imaxe, unha tecnoloxía que se usa nas lentes das cámaras para reducir o desenfoque causado polo tremo da cámara.

– ToF: Time of Flight, tecnoloxía utilizada nas cámaras para medir a distancia entre a cámara e o suxeito.

– BeiDou: un sistema de navegación por satélite chinés.

– Tiantong: unha rede de satélite que permite chamadas de voz e mensaxes de texto en áreas remotas.

