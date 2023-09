Como facer ping ao teu Apple Watch usando o Centro de control do iPhone

Unha das novas funcións de iOS 17 permíteche facer ping ao teu Apple Watch ligado usando o Centro de control do teu iPhone, sen ter que pasar pola aplicación Find My. Esta práctica función é especialmente útil cando estás tentando localizar o teu Apple Watch en lugares difíciles de atopar, como debaixo do sofá ou nun caixón.

Para facer uso desta función, terás que engadir manualmente o botón "Ping My Watch" ao teu Centro de control. Aquí tes como:

1. Abre a aplicación Configuración no teu iPhone.

2. Vaia á sección Centro de control.

3. En "Máis controis", toque a icona verde "+" para a opción Ping My Watch.

Despois de engadir o botón Ping My Watch ao teu Centro de control, podes localizar facilmente o teu Apple Watch tocando a icona. Isto fará que o teu Apple Watch emita un ton audible, facilitando a localización.

É importante ter en conta que a función Ping My Watch só funciona cando o teu iPhone e Apple Watch están no alcance de Bluetooth ou conectados á mesma rede wifi. Se perdes ou rouban o teu Apple Watch, aínda terás que utilizar a aplicación Find My para localizalo.

Podes usar a función Ping My Watch aínda que o teu Apple Watch estea bloqueado, cargando ou no teu pulso. Isto fai que sexa unha ferramenta versátil para atopar o seu reloxo en calquera situación.

En conclusión, a nova función Ping My Watch no Centro de control de iOS 17 permíteche localizar facilmente o teu Apple Watch usando o teu iPhone. Engadindo o botón Ping My Watch ao teu Centro de control, podes facer que o teu Apple Watch emita un ton audible para axudarche a atopalo. Só asegúrate de que o teu iPhone e Apple Watch estean dentro do alcance ou conectados á mesma rede wifi.+