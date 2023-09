Como optimizar o almacenamento en dispositivos MacOS

By

Se tes un MacBook Pro ou un MacBook Air con almacenamento limitado, sabes o rápido que pode encher ese espazo. Non obstante, MacOS ten unha función integrada chamada Optimizar o almacenamento que pode axudar a aforrar espazo valioso no disco duro. Esta función funciona en conxunto con "Gardar en iCloud" e "Vaciar o lixo automaticamente" e elimina automaticamente as películas e programas de televisión de Apple TV que viches, ademais de conservar só os anexos de correo electrónico máis recentes cando o espazo de almacenamento se converta nun problema. .

Para activar a función Optimizar o almacenamento no seu dispositivo MacOS, siga estes pasos:

Asegúrate de que o teu dispositivo está executando MacOS e está actualizado á versión máis recente. Abra a configuración do sistema desde o Launchpad ou o menú. Na barra lateral esquerda, faga clic en "Xeral" e despois en "Almacenamento". Na lista de opcións, fai clic en "Optimizar" e confirma a túa selección.

Unha vez que teñas activado Optimizar o almacenamento, MacOS comezará a liberar espazo eliminando os datos de vídeo do Apple TV+ e conservando só os anexos de correo electrónico máis recentes. Se ves con frecuencia Apple TV+ ou alugas e compras películas na tenda dixital de Apple, é posible que observes un aumento significativo do espazo de almacenamento dispoñible.

É esencial ter en conta que esta función non afecta aos vídeos que descargaches ou creaches, e que calquera programa de televisión ou película que compras pode volver descargarse en calquera momento. Se es un comprador ou alugueiro frecuente de medios de vídeo, o uso da función Optimizar o almacenamento pode evitar que o almacenamento do teu dispositivo MacOS se enche demasiado rápido.

Fontes:

Artigo fonte: Cliff Joseph/ZDNET

Nota: as ligazóns de orixe do URL non se proporcionaron