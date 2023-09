Como usar FaceTime no Apple TV con tvOS 17

A última actualización de tvOS 17 para Apple TV trae unha función nova e interesante: a aplicación FaceTime. Agora, os usuarios de Apple TV poden facer chamadas de FaceTime directamente desde o seu televisor usando a función de cámara de continuidade do seu iPhone con iOS 17. Isto permite unha experiencia de videochamadas en pantalla grande que é conveniente e perfecta para reunións corporativas.

Para usar FaceTime en Apple TV con tvOS 17, debes ter os seguintes requisitos previos:

– tvOS 17 instalado no teu Apple TV

– iOS 17 instalado no teu iPhone

– Tanto o Apple TV como o iPhone iniciaron sesión co mesmo ID de Apple

– Tanto o iPhone como o Apple TV conectados á mesma rede WiFi

– Un iPhone con soporte para cámara de continuidade (iPhone XR ou modelos posteriores)

Dado que o Apple TV non ten cámara integrada, a función Cámara de continuidade de macOS portouse a tvOS 17. Cando abras a aplicación FaceTime no teu Apple TV, recibirás unha notificación no teu iPhone para conectalo ao Apple TV. . Unha vez conectado, pediráselle que coloque o seu iPhone en modo horizontal preto da televisión coa cámara inversa cara a vostede.

Para facer unha chamada FaceTime no Apple TV con tvOS 17, siga estes pasos:

1. Inicia a aplicación FaceTime no teu Apple TV.

2. Seleccione o ID de Apple que quere usar para as chamadas FaceTime.

3. Toca a notificación no teu iPhone e acepta a conexión.

4. Coloque o seu iPhone na orientación recomendada preto da televisión.

5. Seleccione o contacto ao que desexa chamar.

6. Unha vez que o contacto acepte a túa chamada, escolle entre tres modos de vídeo: Centro de escenario, Retrato e Reaccións.

Usar FaceTime en Apple TV ten vantaxes como a comodidade dunha experiencia de videochamada en pantalla grande e unha mellor calidade de vídeo debido ao uso das cámaras traseiras do iPhone. Non obstante, é importante ter en conta que FaceTime en Apple TV só está dispoñible nas caixas de Apple TV preparadas para 4K.

Ademais de FaceTime, tamén podes usar o teu iPhone como mando a distancia para controlar o Apple TV. Así, xa se trate de reunións familiares importantes ou chamadas de negocios, agora podes gozar da experiencia nunha pantalla de televisión máis grande.

Fontes:

– [Artigo fonte](fonte)

– [Soporte de Apple](support.apple.com)