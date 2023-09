Como obter pezas do barco en Starfield

As pezas do barco son elementos esenciais no xogo Starfield, xa que reparan unha parte importante do casco do teu barco e permítenche continuar as túas exploracións. Non obstante, debido á súa masa de 10.00 cada un, só podes levar un número limitado destas pezas mentres te aventuras. Polo tanto, é importante saber como obter máis deles.

Hai varias formas de adquirir pezas de barcos en Starfield. En primeiro lugar, podes compralos en varios vendedores e tendas. Estas pezas aparecerán normalmente na parte superior da súa lista de produtos ou preto da súa importancia debido á súa importancia. Algúns lugares coñecidos onde podes mercar pezas de barco inclúen Jemison Mercantile en New Atlantis, Newill's Goods en Neon e Shepherd's General Store en Akila. Ademais, os quioscos da Autoridade Comercial, os buques mercantes e as tendas tamén son fontes fiables para comprar pezas de barcos. Outros provedores potenciais poden levar pezas de envío, polo que paga a pena consultar con eles se o necesitas.

Ademais de mercar pezas de barcos, tamén podes atopalas mentres exploras e saqueas. Mantéñase atento aos recipientes de almacenamento que se poidan saquear, xa que poden conter pezas do barco. Ás veces, podes tropezar con pezas do barco por casualidade mentres buscas nestes contedores. Ademais, os barcos destruídos tamén poden producir partes do barco. Aínda que non sempre os soltarán, paga a pena revisar cada barco derrubado. Os barcos Crimson Fleet, en particular, teñen unha maior probabilidade de deixar caer pezas de barcos.

Se te atopas cun barco de faccións amigas envolto nunha loita canina, tes a oportunidade de solicitar "algunhas pezas de reparación extra" como recompensa por salvalas. Esta é unha boa forma de obter pezas de barcos de balde, xa que a maioría dos barcos estarán dispostos a proporcionarche algunhas.

Lembra que, ademais destes métodos, tamén podes pagar as reparacións dos buques falando cun técnico de servizos de buques nun atraque dunha cidade ou no edificio de servizos de buques.

Mantéñase ben abastecido de pezas para o barco para asegurarse de que o seu barco permaneza en condicións óptimas mentres explora as vastas zonas de Starfield. Feliz aventura!

