iOS 17: como crear carteis de contacto personalizados e compartir contactos usando NameDrop

iOS 17, o último sistema operativo para iPhones, está previsto que se lance en breve, xunto coa nova liña de produtos de Apple. Esta actualización presenta varias funcións interesantes que permiten aos usuarios personalizar o seu iPhone como nunca antes. Unha característica notable é a posibilidade de crear un "cartel" único para cada contacto. Esta imaxe personalizable encherá a túa pantalla cando esteas nunha chamada con esa persoa ou cando te chamen.

Para crear un póster de contacto, simplemente toque "Foto e póster de contacto" no perfil do contacto. A partir de aí, podes escoller un fondo para o cartel. As opcións inclúen o uso dunha foto, un fondo de cor, un Memoji ou un monograma. Podes personalizar o aspecto do nome do contacto, incluíndo o tipo de letra e a cor. A imaxe de fondo tamén se pode editar recortándoa, aplicando filtros ou eliminando o fondo.

iOS 17 tamén introduce unha nova función chamada NameDrop, que permite aos usuarios compartir rapidamente a súa información de contacto sen introducir manualmente nomes e números de teléfono. Para usar NameDrop, os usuarios deben manter os seus iPhones xuntos, de forma similar a como se usa Apple Pay. Aparecerá unha ventá emerxente coa información de contacto recibida, ofrecendo a opción de editar os datos de contacto recibidos.

Actualizar un póster de contacto en iOS 17 é tan sinxelo como seguir os pasos iniciais para crealo. Só ten que abrir a aplicación Teléfono, buscar o contacto que quere editar e tocar "Contactar póster e foto" para facer as actualizacións desexadas. Ademais, os usuarios poden crear un póster de contacto e unha foto por si mesmos accedendo á súa propia tarxeta de contacto na aplicación Teléfono e tocando "A miña tarxeta".

Teña en conta que os carteis de contacto pódense compartir con outros, pero os usuarios teñen a opción de desactivar o uso compartido automático. Desafortunadamente, NameDrop só está dispoñible actualmente para compartir contactos entre dispositivos Apple compatibles e non está dispoñible para usuarios de Android.

