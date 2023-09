Como evitar ser sobrecargado en Starfield

Starfield, o último RPG de Bethesda, é un xogo enorme cheo de misións, elementos e alieníxenas. Non obstante, é fácil atoparse sobrecargado e incapaz de viaxar rápido ou esprintar. Pero non teñas medo! Hai formas de evitar esta situación frustrante.

En primeiro lugar, deixa de agarrar todo o que che atopes. Aínda que é tentador recoller cada pequeno artigo, non é necesario. Vender artigos de baixo valor non producirá moito beneficio, polo que concéntrate en completar misións e vender artigos de alto valor. Deixa o lixo atrás e agárrate os problemas.

A continuación, aumenta de nivel a túa capacidade de carga. En Starfield, como noutros xogos de Bethesda, certas estatísticas son esenciais. Aumentar a túa capacidade de carga permitirache cargar máis sen sobrecargarte. Comeza a moer cedo para desbloquear niveis máis altos e aforrar tempo a longo prazo.

Fai o hábito de comprobar regularmente se hai elementos pesados ​​no teu inventario. Ordenar o seu inventario por peso axudarache a identificar e xestionar estes elementos. Preste especial atención ás pezas do barco, que son pesadas pero que moitas veces se pasan por alto xa que se clasifican como axudas. Almacena as pezas do barco no teu barco en lugar de cargalas.

Seleccione algunhas armas para usar e vender ou almacenar o resto. Isto permitirache concentrar as túas habilidades, transportar menos munición e evitar que te ocupen varias armas. Ademais, aproveita o compartimento de carga do teu barco para almacenar recursos, obxectos de valor e elementos que ocupan espazo no teu inventario.

Mantéñase atento aos traxes espaciais que proporcionan capacidade de almacenamento adicional. Estes traxes poden aumentar significativamente a túa capacidade de carga e facer que as túas aventuras sexan máis manexables. Ademais, se tes un compañeiro, utiliza o seu espazo de inventario para repartir o peso e alixeirar a carga.

Se todo falla, usa produtos químicos ou alcohol para aumentar temporalmente a túa capacidade de carga. Non obstante, úsaos con moderación e ten en conta os efectos negativos que poidan ter no teu personaxe.

Seguindo estes trucos e suxestións, podes evitar que te sobrecargas en Starfield e gozar dunha experiencia de xogo máis fluida.

