Como evitar ser sobrecargado en Starfield

Starfield, o último xogo de rol de Bethesda, é un xogo enorme cheo de misións, encontros con alieníxenas e unha infinidade de elementos para recoller. É doado deixarse ​​levar e atoparse sobrecargado de demasiada lixo, o que dificulta moverse libremente no xogo. Non obstante, con algúns consellos e trucos, pode evitar esta situación frustrante.

En primeiro lugar, céntrate en aumentar a túa capacidade de carga. Aumenta as estatísticas que che permiten levar máis peso sen sobrecargarte. Isto será útil ao longo da túa viaxe e aforrache tempo a longo prazo. Ademais, comprobe regularmente o seu inventario para detectar elementos pesados ​​que ocupan espazo innecesario. Clasifica o teu inventario por peso e quítache de todos os elementos que te están pesando.

Un culpable común do exceso de carga son as pezas do barco. Aínda que estes elementos son útiles para reparar o teu barco durante o combate, pesan 10 kg cada un. Asegúrate de comprobar o teu inventario e almacenar estes artigos voluminosos no teu barco en lugar de cargalos.

Cando se trata de armas, escolle algúns favoritos e vende ou almacena o resto. Isto axudarache a especializar as túas habilidades, levar menos munición e evitar manexar moitas armas á vez. Garda os elementos sobrantes na bodega do teu barco para liberar espazo no teu inventario. Usa a tecla de acceso rápido proporcionada por Bethesda para enviar rapidamente recursos e obxectos de valor ao teu barco.

Mantéñase atento aos traxes espaciais que proporcionan almacenamento extra. Estes poden aumentar significativamente a súa capacidade de carga e axudar a aliviar a carga do exceso de artigos. Se tes un compañeiro no xogo, utiliza o seu espazo de inventario para alixeirar a túa carga.

Finalmente, se aínda te atopas sobrecargado, considera usar produtos químicos ou alcohol para aumentar temporalmente a túa capacidade de carga. Estes elementos proporcionan unha solución temporal e deben usarse con moderación.

Seguindo estes consellos, podes xestionar eficazmente o teu inventario en Starfield e evitar que te sobrecargues. Goza da túa viaxe polo vasto RPG de mundo aberto de Bethesda.

