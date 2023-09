O novo programa de residencia de moda dixital empodera aos artistas no ecosistema Web3

O programa inaugural de Digital Fashion Residency, creado por Draup, Vertical e Lens Protocol, anunciou os seus primeiros 26 candidatos gañadores. O programa ten como obxectivo potenciar tanto os deseñadores dixitais existentes como os recén chegados proporcionando formación gratuíta durante un curso de seis semanas. Os obradoiros abarcan diversos temas, entre eles a evolución da moda dixital, a creación dixital de téxtiles, a realidade aumentada (RA) e os xogos. Ao remate do programa, os veciños traballarán nun proxecto final que se exporá en outubro.

Vertical, unha consultora e comisaria de arte baseada en blockchain, xa acolleu obradoiros relacionados coa Web3 e a arte, pero agora céntrase na moda dixital por primeira vez. O fundador e CEO Micol Ap explica que moitos artistas e creadores que entran no espazo loitan por navegar pola tecnoloxía e incorporala á súa práctica. Por iso, decidiron crear un programa especialmente adaptado á moda dixital.

As empresas que invisten nestes artistas entenden que o seu éxito é crucial para o futuro da industria. Por exemplo, Epic Games, o propietario de Fortnite, ten un fondo para recompensar aos creadores talentosos. Syky e Adidas tamén teñen establecidos acordos para xerar ingresos polas vendas de moda dixital creada polos seus artistas. Estes investimentos non só facilitan a compra e o uso de moda dixital, senón que tamén contribúen á súa maior aceptación.

O programa non só ofrece formación senón que tamén fomenta o sentido de comunidade entre os participantes. Ap enfatiza a importancia do apoio cando o mundo é crítico co que fan. O obxectivo é inspirar e elevar aos artistas no ecosistema Web3, onde conceptos como o metaverso e Web3 experimentaron un declive no sentimento público. Ao educar e empoderar aos artistas, estas empresas están a traballar activamente para levar a moda dixital ao mainstream.

Fontes:

– Artigo de orixe: [Insira aquí o nome e o URL do artigo de orixe]

– Draup: [Insira aquí unha breve descrición ou información sobre Draup]

– Vertical: [Insira aquí unha breve descrición ou información sobre Vertical]

– Protocolo de lente: [Insira aquí unha breve descrición ou información sobre o protocolo de lente]