O Honor 90 5G lanzarase na India en setembro

O Honor 90 5G, lanzado orixinalmente en China en maio, está listo para chegar ao mercado indio. HTech India, a empresa responsable de vender o teléfono na India, confirmou as especificacións clave da variante india. Do mesmo xeito que a súa contraparte chinés, a variante india estará alimentada por un SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 e contará cunha batería de 5,000 mAh con soporte de carga rápida de 66 W.

A páxina oficial do produto Honor 90 5G no sitio web indio revela outros detalles importantes. O teléfono estará dispoñible en diferentes opcións de cores, incluíndo diamante prata, verde esmeralda, negro medianoite e azul pavo real. Un micrositio de Amazon para a variante india do teléfono suxire que ofrecerá diferentes configuracións de RAM e almacenamento, que van desde 8 GB + 256 GB ata 12 GB + 512 GB, coa opción de ampliar a vRAM en 7 GB.

A variante Honor 90 5G India funcionará en Magic OS 7.1, baseado en Android 13. Presenta unha pantalla AMOLED de 6.7 polgadas cunha resolución de 1.5K e unha frecuencia de actualización de ata 120Hz.

O teléfono está equipado cunha configuración de cámara traseira tripla, que consta dun sensor principal de 200 megapíxeles con compatibilidade con Honor Image Engine, unha lente ultra gran angular de 12 megapíxeles e unha lente macro de 2 megapíxeles. A cámara frontal, situada nunha ranura de perforación aliñada no centro, conta cun sensor de 50 megapíxeles.

A alimentación do dispositivo é unha batería de 5,000 mAh que admite a carga rápida de 66 W a través dun porto USB tipo C. Honor afirma que o teléfono pode executar 20 horas de vídeos locais de 720p, ofrecendo un rendemento duradeiro. En canto á conectividade, o Honor 90 5G admite 5G, 4G LTE, Wi-Fi de banda dual, Bluetooth 5.2, NFC e GPS.

O prezo esperado do Honor 90 5G na India é de aproximadamente Rs. 35,000.

Fontes: HTech India, Amazon, Honor India

Nota: Non se proporcionaron URL para as fontes.