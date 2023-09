Hong Kong amplía as probas para o yuan dixital de China

By

Hong Kong entrou na segunda fase de probas técnicas para o yuan dixital de China, e a proba inclúe agora máis bancos de Hong Kong. A Autoridade Monetaria de Hong Kong (HKMA) e o Banco Popular de China completaron as probas técnicas iniciais para pagos transfronteirizos utilizando o yuan dixital en Hong Kong. A segunda fase do ensaio está actualmente en curso, que inclúe a máis bancos de Hong Kong e proba a función de recarga da carteira dixital de yuan a través do Sistema de Pago máis rápido (FPS).

O FPS, introducido pola HKMA en 2018, facilita os pagos entre bancos en dólares de Hong Kong ou yuan chinés utilizando o número de teléfono móbil ou o enderezo de correo electrónico do destinatario. No segundo trimestre deste ano, o FPS procesou aproximadamente 1 millóns de dólares HK en pagos en dólares de Hong Kong, o que reflicte un aumento significativo con respecto ao mesmo período do ano pasado.

Espérase que o yuan dixital, tamén coñecido como e-CNY, proporcione unha opción segura e cómoda para o consumo transfronteirizo polo miúdo tanto en Hong Kong como en China. Ten como obxectivo mellorar a eficiencia dos servizos de pago transfronteirizos e promover a conectividade na Gran Área da Baía de Guangdong, Hong Kong e Macau.

Esta expansión das probas de yuan dixital en Hong Kong aliñase cos esforzos de China para liderar o desenvolvemento dunha moeda dixital do Banco Central (CBDC). O país xa lanzou probas piloto da súa CBDC en varias provincias, con millóns de persoas participando nas probas. Ata agora, 11 países lanzaron completamente os seus propios CBDC, incluíndo China, As Bahamas, Nixeria, Anguila, Xamaica e sete países do Caribe Oriental.

Ademais, Hong Kong ten como obxectivo establecerse como un importante centro criptográfico e introduciu unha nova lexislación para promover o desenvolvemento de Web3 e criptomoedas. Segundo esta lexislación, os investimentos minoristas en Hong Kong poden negociar "tokens de gran capitalización" específicos en bolsas con licenza, suxeitas a garantías como probas de coñecemento, perfís de risco e límites de exposición. A Comisión de Valores e Futuros (SFC) de Hong Kong outorga activamente licenzas ás bolsas que cumpran co seu réxime de licenzas criptográficas.

A recente licenza de aprobación en principio (AIP) concedida a SEBA Bank pola SFC permítelle ao banco participar nunha serie de actividades reguladas, incluíndo a negociación de valores e produtos relacionados con activos virtuais. Ademais, o intercambio criptográfico OKX está actualmente nas etapas finais para obter unha licenza de provedor de servizos de activos virtuais (VASP) en Hong Kong.

Definicións:

– Yuan dixital: Moeda dixital do Banco Central de China (CBDC), tamén coñecida como e-CNY.

– Faster Payment System (FPS): un sistema introducido pola HKMA que facilita os pagos entre bancos en dólares de Hong Kong ou yuan chinés.

– Moeda dixital do banco central (CBDC): unha forma dixital da moeda fiduciaria dun país que é emitida e regulada polo seu banco central.

– Web3: Refírese á terceira fase de internet, onde as aplicacións descentralizadas e a tecnoloxía blockchain xogan un papel importante.

