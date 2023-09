HMD Global anuncia a expansión da carteira de teléfonos intelixentes

By

HMD Global, a compañía finlandesa independente detrás da marca Nokia, está preparada para ampliar a súa carteira de teléfonos intelixentes coa introdución de teléfonos baixo a súa propia marca HMD. Este anuncio foi feito por Jean-Francois Baril, o cofundador, presidente e CEO de HMD Global.

Segundo Baril, ambos os teléfonos HMD e Nokia coexistirán, e os clientes poden esperar unha colaboración "con novos socios emocionantes". HMD Global posicionouse como o fabricante de teléfonos intelixentes 5G de máis rápido crecemento e líder en sustentabilidade cos seus dispositivos Nokia reparables.

Con estes logros no seu haber, HMD Global está agora preparado para entrar no mercado de forma independente e crear un novo mundo para as telecomunicacións centrado nas necesidades dos consumidores. A compañía presume de ser unha das maiores compañías de teléfonos intelixentes de Europa e planea ofrecer dispositivos móbiles de alta calidade e accesibles aos consumidores de todo o mundo.

Aínda que non se proporcionaron detalles específicos nin cronogramas no anuncio, espérase que HMD Global revele máis información en breve.

