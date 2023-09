O spyware vinculado á empresa israelí NSO explota un fallo nos dispositivos Apple

By

Investigadores do grupo de control dixital Citizen Lab descubriron software espía que cren que está conectado á empresa israelí NSO e que explota un fallo recentemente descuberto nos dispositivos Apple. O spyware, coñecido como Pegasus, atopouse no dispositivo Apple dun empregado dun grupo da sociedade civil con sede en Washington. Citizen Lab afirmou que este incidente pon de relevo o importante papel que xoga a sociedade civil na detección de ciberataques sofisticados.

Non se revelaron os detalles específicos sobre a persoa e organización afectadas. Non obstante, o fallo en cuestión pode comprometer os iPhones que executan a última versión de iOS (16.6) sen ningunha interacción da vítima. Como resultado dos descubrimentos de Citizen Lab, Apple lanzou novas actualizacións para resolver as vulnerabilidades.

Un portavoz da NSO non fixo comentarios inmediatos sobre a investigación realizada por Citizen Lab. Paga a pena sinalar que NSO enfrontouse a un escrutinio e foi incluída na lista negra polo goberno dos Estados Unidos desde 2021 debido a supostos abusos, incluída a vixilancia de funcionarios gobernamentais e xornalistas.

En resposta ao descubrimento, Citizen Lab instou aos usuarios a actualizar os seus dispositivos Apple para protexerse de posibles violacións de seguridade. Apple confirmou a existencia da falla e animou aos seus clientes a instalar as últimas actualizacións de software.

Aínda que este incidente xera preocupacións sobre a seguridade dos dispositivos Apple, tamén destaca a importancia da colaboración continua entre os investigadores de ciberseguridade e as empresas tecnolóxicas. Tales asociacións poden axudar a identificar e abordar as vulnerabilidades antes de que poidan ser explotadas por actores maliciosos.

Fontes:

– Citizen Lab: Grupo Digital Watchdog

– NSO: Firma israelí especializada en spyware

– Apple: empresa tecnolóxica e fabricante de dispositivos