Mortal Kombat 1: Jean-Claude Van Damme como Johnny Cage

O moi esperado Mortal Kombat 1 está previsto que se estree en breve, e unha das revelacións máis emocionantes foi a inclusión do actor e artista marcial Jean-Claude Van Damme como o personaxe Johnny Cage. A participación de Van Damme no xogo é particularmente significativa porque xogou un papel fundamental na creación do propio Mortal Kombat.

Cando os desenvolvedores, Ed Boon e John Tobias, traballaban para Midway, inicialmente se achegaron a Van Damme para protagonizar un xogo de arcade. Non obstante, o actor rexeitou a oferta, o que levou a Boon e Tobias a desenvolver o seu propio proxecto orixinal de xogo de loita. Esta decisión resultou finalmente no nacemento de Mortal Kombat.

Agora, nunha recente aparición no programa de entrevistas Hot Ones, Ed Boon deu a coñecer a primeira ollada a Van Damme como Johnny Cage. Durante a entrevista, Boon comentou a historia do actor coa franquía mentres soportaba a calor dunha ala quente de 71,000 unidades Scoville. Boon revelou que fixeron múltiples intentos de involucrar a Van Damme no pasado, pero esta vez acadaron o ouro e conseguiron asegurar a súa participación.

No fragmento de Van Damme como Cage, vémolo preparándose para loitar contra outra versión de Johnny Cage na súa casa de Hollywood. O traxe lembra os tempos máis novos de Van Damme, especialmente os seus papeis en Bloodsport e Kickboxer, vestindo o emblemático traxe que consiste nun cinto, zapatillas e pantalóns curtos de elastano.

Mortal Kombat 1 tamén presenta outras caras coñecidas de famosos, como Megan Fox como Nitara, John Cena como Peacemaker, Antony Starr como Homelander e JK Simmons como voz de Omni-Man. Estes personaxes forman parte do primeiro Kombat Pack do xogo.

Os fans agardan ansiosamente o lanzamento de Mortal Kombat 1, que se lanzará o 19 de setembro para Nintendo Switch, PlayStation 5, Windows PC e Xbox Series X. O acceso anticipado está dispoñible durante cinco días a través da Premium Edition, que inclúe o xogo. , o primeiro Kombat Pack e o skin de Jean-Claude Van Damme Johnny Cage.

Fontes: [Artigo fonte]