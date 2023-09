Os accionistas de Apple esperan o lanzamento do iPhone 15 en medio das preocupacións chinesas

Co evento anual de lanzamento de produtos de setembro de Apple á volta da esquina, os investimentos agardan ansiosamente a presentación do moi esperado iPhone 15. Non obstante, as preocupacións sobre China arroxaron unha sombra sobre as accións do xigante tecnolóxico nos últimos días. Os informes sobre unha posible prohibición de que os empregados gobernamentais utilicen iPhones e outros dispositivos de marca estranxeira no traballo en Pequín causaron certa incerteza.

A pesar destas preocupacións, as accións de Apple tiñan un bo rendemento antes das noticias procedentes de China. Despois dun breve golpe nos beneficios trimestrais en agosto, as accións aumentaron máis do 9% nas semanas previas ao 5 de setembro. Historicamente, o período previo ao evento anual de produtos de Apple foi alcista para as accións da compañía, especialmente desde 2016, cando Apple comezou a superar o S&P 500.

Mirando cara atrás ao rendemento de Apple en anos anteriores, vemos un rexistro mixto. En 2016, as accións cotizaron sen cambios antes de subir case un 7% tras o evento mediático. En 2017, as accións baixaron antes de subir para rematar o ano. Non obstante, 2018 experimentou un descenso despois do evento, mentres que 2019 e 2020 experimentaron importantes ganancias. En 2021, as accións diminuíron antes de recuperarse despois do evento e, en 2022, tropezaron despois.

O lanzamento do produto deste ano, denominado "Wonderlust", incluirá unha presentación do CEO Tim Cook, desde a sede de Apple en Cupertino, California. As novas recentes sobre a posible prohibición do uso do iPhone por parte dos empregados do goberno chinés non fixeron máis que aumentar a expectación polo evento.

Aínda que as accións de Apple sufriron perdas a semana pasada, moitos analistas consideran que a venda é exagerada. Wedbush Securities, por exemplo, cre que as ganancias de participación de Apple no mercado de teléfonos intelixentes chinés superan o impacto potencial dunha prohibición do goberno. Goldman Sachs estima que esa prohibición afectaría a aproximadamente o 7.5% da poboación ocupada de China e terá un impacto do 1% nos ingresos de Apple.

Jim Cramer, un investidor destacado, segue mantendo a súa visión optimista sobre Apple, afirmando que os consumidores chineses aínda están comprando produtos de Apple. A pesar das preocupacións sobre China, os accionistas de Apple seguen esperando o lanzamento do iPhone 15 e agardan ansiosamente o anuncio.

