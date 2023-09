By

Estás interesado en actualizar a un dos últimos iPhones ou tes un modelo máis antigo que acumula po nun caixón? Se é así, podes estar a preguntar como funcionan os intercambios de iPhone de Apple e como podes conseguir diñeiro ou crédito para o teu teléfono actual.

Os intercambios de iPhone de Apple son un xeito cómodo de actualizar o teu teléfono mentres reduces o custo do novo dispositivo. O proceso normalmente implica os seguintes pasos:

1. Avaliación do valor: Apple ofrece unha ferramenta en liña ou unha avaliación na tenda para determinar o valor de intercambio do teu teléfono. Téñense en conta factores como o modelo, a capacidade de almacenamento e o estado do dispositivo.

2. Elixir a opción de intercambio: unha vez que determines o valor de intercambio, podes decidir se queres recibir un crédito para a compra dun novo iPhone ou recibir unha tarxeta de agasallo da Apple Store que poderás utilizar para futuras compras.

3. Preparando o teu teléfono: antes de negociar o teu iPhone, é importante facer unha copia de seguridade dos teus datos e borrar toda a información persoal do dispositivo. Apple ofrece instrucións detalladas sobre como facelo para garantir que a túa privacidade estea protexida.

4. Completar o intercambio: se decides intercambiar o teu teléfono en liña, Apple enviarache unha etiqueta de envío prepago para enviarlles o teu dispositivo. Se prefires un intercambio na tenda, podes visitar unha Apple Store e completar a transacción persoalmente.

5. Recepción da tarxeta de crédito ou agasallo: unha vez que Apple reciba o teu intercambio, validará o seu estado e procesará a tarxeta de crédito ou agasallo en consecuencia. O importe aplicarase para a compra do teu novo iPhone ou almacenarase para o seu uso futuro.

Co lanzamento potencial do iPhone 15 (ou outro nome para o iPhone máis recente), agora é un excelente momento para considerar negociar o seu teléfono actual. O programa de intercambio de Apple ofrece unha opción conveniente e económicamente beneficiosa para os usuarios de iPhone.

