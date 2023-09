Starfield Glitches proporciona momentos divertidos no novo RPG espacial de Bethesda

Starfield, o moi esperado xogo de rol espacial de Bethesda, lanzouse oficialmente sen acceso anticipado e está a recibir críticas positivas por ser un dos xogos máis libres de erros que lanzou o estudo. Aínda que o xogo está relativamente libre de fallos, algúns fallos divertidos conseguiron escapar entre as fendas, proporcionando aos xogadores momentos de humor inesperados.

Unha falla implica que os NPC non lles faltan a cabeza e a parte superior do corpo, o que orixina conversas peculiares con ollos flotantes e peiteados. Estes encontros pouco habituais non foron algo que os xogadores anticiparon durante as súas viaxes intergalácticas. Outra falla presenta a 'The Hunter', un personaxe enigmático que se desliza con gracia contra unha parede despois de dicirlle ao xogador que os "verán". Aínda que non é intencionado, este acto que desaparece engade un toque cómico ao xogo.

Ademais destes fallos, os NPC de Starfield tamén demostran unha falta de espazo persoal, interrompendo frecuentemente as conversacións sen ter en conta a privacidade. Os xogadores compartiron vídeos de invasores espaciais literais entrando nas súas conversas, provocando risas incontrolables.

O querido retroceso de Elder Scrolls, o fan adorador, tamén volveu a Starfield. Non obstante, non está exento das súas peculiaridades. Os xogadores foron testemuñas del esquivando pola pantalla dun xeito maníaco ou afundíndose no chan. A pesar destes comportamentos erráticos, os xogadores aprecian o apoio e devoción inquebrantables do fan adorador, incluso chegando a camiñar a través do lume para axudar ao xogador.

Outros compañeiros de Starfield, como VASCO, un compañeiro robótico, teñen a súa boa parte de fallos. Algúns xogadores atopáronse con NPCs de decking de VASCO durante a conversa, mentres que outros viron como levitar e pousarse en barcos, mostrando as súas habilidades.

Un fallo especialmente divertido consiste en que o protagonista se atopa cun personaxe cun código de vestimenta mínimo, o que leva a unha dobre toma. Os xogadores compartiron vídeos das súas reaccións de sorpresa ante esta visión inesperada.

Por último, os xogadores atopáronse con piratas breakdance, xirando e xirando perfectamente durante os tiroteos. Estes movementos inesperados ofrecen un espectáculo entretido para os xogadores afeitos a encontros de combate máis convencionais.

A pesar destes fallos, Starfield xa conseguiu unha importante base de xogadores, con seis millóns de xogadores que subiron ao ceo. Se os xogadores atoparon estes fallos ou non, o xogo segue proporcionando unha experiencia inmersiva e agradable na inmensidade do espazo.

Fontes:

– Artigo orixinal: [Título do artigo fonte]

– Imaxes: [Fonte da imaxe 1], [Fonte da imaxe 2], [Fonte da imaxe 3], [Fonte da imaxe 4], [Fonte da imaxe 5], [Fonte da imaxe 6]

– Vídeos: [Fonte de vídeo 1], [Fonte de vídeo 2], [Fonte de vídeo 3], [Fonte de vídeo 4], [Fonte de vídeo 5], [Fonte de vídeo 6]