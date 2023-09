Investigadores de Harvard lanzan un centro para estudar o benestar dixital dos adolescentes

By

A Graduate School of Education da Universidade de Harvard abrirá o próximo mes o Center for Digital Thriving, un centro de investigación que investigará o benestar dixital dos adolescentes. O centro colaborará con universidades, profesionais da saúde mental, educadores e familias para realizar investigacións e coñecer o impacto da tecnoloxía no benestar psicolóxico e emocional dos adolescentes.

Un dos principais obxectivos do centro é comprender os retos e oportunidades que a tecnoloxía presenta aos mozos. Os investigadores pretenden explorar como o uso de dispositivos e plataformas dixitais afecta a varios aspectos da vida dos adolescentes, incluíndo a súa saúde mental, as relacións sociais e o rendemento académico.

Ao estudar os hábitos dixitais dos adolescentes, o centro pretende identificar estratexias e intervencións que poidan promover un benestar dixital positivo. Isto podería implicar educar os pais, educadores e os propios adolescentes sobre hábitos dixitais saudables, así como desenvolver ferramentas e recursos que poidan mellorar as súas experiencias en liña.

Os resultados da investigación do centro serán valiosos non só para os pais e educadores, senón tamén para os responsables políticos e as empresas tecnolóxicas. Proporcionará información baseada en evidencias sobre os efectos da tecnoloxía nos adolescentes e axudará a elaborar políticas e directrices que promovan o uso responsable e beneficioso das plataformas dixitais.

En xeral, o Center for Digital Thriving da Universidade de Harvard ten como obxectivo salvar a brecha entre a investigación e a práctica no campo do benestar dixital. Ao realizar unha investigación rigorosa e colaborar con varias partes interesadas, búscase comprender mellor a complexa relación entre os adolescentes e a tecnoloxía e contribuír ao desenvolvemento de estratexias que melloren o seu benestar na era dixital.

Fontes:

– Escola de Graduados en Educación da Universidade de Harvard

– O Centro para a prosperidade dixital da Universidade de Harvard