Irlanda adopta a tendencia sen efectivo: que significa para os consumidores?

Aos clientes irlandeses pídeselles cada vez máis que paguen por medios electrónicos en lugar de usar efectivo. Moitas empresas, entre elas Ryanair e a tenda de estilo de vida Oliver Bonas, optaron por ir sen diñeiro en efectivo. En 2022, o 54 % das transaccións en Irlanda pagáronse en efectivo, en comparación con países como Italia, España e Alemaña onde o uso de efectivo aínda era maior.

O movemento cara aos pagos dixitais trae comodidade e elimina a necesidade de levar diñeiro en efectivo, pero tamén suscita preocupacións. A privacidade é un problema importante, con preocupacións sobre o roubo dixital, o fraude e o intercambio de información persoal. O diñeiro segue sendo esencial para os marxinados dixitalmente e os vulnerables. Ofrece unha continxencia cando fallan os sistemas de pago electrónico e ofrece un maior control sobre os custos de gasto, especialmente cando se viaxa fóra da zona euro.

A pesar da comodidade dos pagos dixitais, as leis de curso legal non sempre esixen que as empresas acepten diñeiro en efectivo. En 2010, a Comisión Europea recomendou a "aceptación obrigatoria" de diñeiro en efectivo na zona euro, pero tamén permitiu excepcións. Os provedores poden rexeitar o diñeiro en efectivo en circunstancias excepcionais, como ofrecer a liquidación dunha débeda inferior a 5 € cun billete de 200 €. En Irlanda, o uso do diñeiro en efectivo réxese pola lei contractual e as empresas poden optar por rexeitar os pagos en efectivo en determinadas circunstancias.

Aínda que o movemento cara a unha sociedade sen efectivo ofrece beneficios, é importante ter en conta as implicacións para os diferentes grupos de consumidores. A privacidade e a accesibilidade seguen sendo factores críticos na transición en curso.

Fontes: Banco Central de Irlanda, Comisión Europea