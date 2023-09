O rexurdimento da fotografía cinematográfica: unha fuga creativa do mundo dixital

By

Resumo: a fotografía cinematográfica está experimentando un renacemento xa que un número crecente de artistas a escollen como forma de expresar a súa visión única e manter viva a industria do cine analóxico. O atractivo reside na súa capacidade para ofrecer unha aproximación divertida e experimental á fotografía, así como a expectación e sorpresa que supón esperar a que se desenvolva a película.

A fotógrafa Kat Swansey, afincada en Austin, forma parte desta tendencia, rodando exclusivamente en película. Ela valora o proceso manual e a necesidade de compoñer coidadosamente cada toma, axustando o foco e a apertura con precisión. A elección de Swansey de rodar en película é unha decisión deliberada para preservar o arte e o oficio detrás da fotografía.

Lomography, unha empresa construída a partir dun colectivo de artistas, xogou un papel importante no sustento da industria cinematográfica. Ofrecen unha variedade de películas, incluíndo opcións tintadas, que permiten aos fotógrafos engadir un toque artístico ao seu traballo. Birgit Buchart, a directora xeral de Lomography nos Estados Unidos, subliña que a fotografía cinematográfica non se trata de esforzarse pola máxima calidade de representación da realidade senón de utilizala como ferramenta creativa na vida diaria.

O atractivo da fotografía cinematográfica reside no propio proceso. A diferenza da fotografía dixital, require paciencia e vontade de esperar a que a película se desenvolva. Esta anticipación engade unha sensación de emoción e sorpresa cando os fotógrafos reciben as súas impresións. A capacidade de conseguir cores e efectos únicos que non se replican facilmente na fotografía dixital é outro dos aspectos que atraen aos artistas a filmar.

O rexurdimento da fotografía cinematográfica é un testemuño do atractivo perdurable dos procesos analóxicos nun mundo dixital. Ofrece unha fuga creativa da gratificación instantánea da tecnoloxía moderna e un retorno ao enfoque consciente e deliberado para capturar imaxes.

Definicións:

– Fotografía cinematográfica: proceso de captura de imaxes mediante película fotográfica, que require un enfoque manual, axustar a apertura e procesar a película nun cuarto escuro.

– Industria cinematográfica analóxica: a industria implicada na creación, produción e distribución de películas fotográficas.

Fontes:

– TPR – Texas Public Radio (artigo fonte)